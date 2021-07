Les spécifications divulguées du Samsung Galaxy M21 2021 Edition vous laisseront vous gratter la tête

Les schémas de dénomination utilisés par différents fabricants de téléphones sont devenus de plus en plus compliqués récemment, avec plusieurs noms pour le même téléphone sur différents marchés, le même nom étant utilisé pour différents téléphones sur différents marchés, et même le même téléphone étant vendu sous deux ou plus de noms sur le même marché (salut, Xiaomi).

Samsung veut toutefois prendre le gâteau (de la folie) avec le Galaxy M21 2021 Edition. Nous l’avons déjà vu apparaître dans la console Google Play, qui n’a révélé que son numéro de modèle. À l’époque, nous n’avions pas de spécifications que nous pourrions comparer au Galaxy M21 lancé l’année dernière.

Aujourd’hui, une nouvelle fuite nous apporte la liste complète des spécifications, et préparez-vous pour cela – le Galaxy M21 2021 Edition est 100% identique au Galaxy M21. Nous espérons vraiment que la source de cette fuite est fausse, car sinon – à quoi bon ? Oh, attendez, il y a une différence, pas que ça compte vraiment.

Le Galaxy M21 a été lancé sous Android 10. Le Galaxy M21 2021 Edition sera lancé sous Android 11. Mais – fait amusant – le Galaxy M21 a déjà reçu la mise à jour vers Android 11. Donc, à toutes fins utiles, ce sont le même téléphone, ils juste avoir deux noms différents. Pour certaines raisons.

Nous supposons que Samsung voulait que le M21 se sente à nouveau frais, et la façon habituelle de le faire est de proposer une mise à jour mineure des spécifications et de l’étiqueter quelque chose comme M21 ou même M22 ou peut-être M21 2021 Edition (bien que combien de 21 dans un nom est de trop ?). Cette fois-ci, il n’y a rien de tout cela. Vous obtenez le même téléphone avec un nouveau nom. Yay pour le progrès.

On attend avec impatience le communiqué de lancement, s’il y en a un. Comme le M21 avant lui, le M21 2021 Edition devrait faire ses débuts en Inde. La date de sortie est encore insaisissable, mais honnêtement, qui s’en soucie? Si vous voulez le même téléphone, achetez simplement un M21.

La source