Les spécifications divulguées du Samsung Galaxy Book3 Pro révèlent des écrans plus grands, le même corps léger

L’événement Samsung Unpacked du 1er février devrait être le théâtre des prochains smartphones Galaxy S23, mais aussi des nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book3. Nous attendons un puissant Galaxy Book3 Ultra et au moins deux ordinateurs portables Galaxy Book3 Pro.

Les spécifications divulguées du Pro ont révélé que Samsung augmentait la taille du panneau AMOLED et nous verrons des variantes de 14″ et 16″, au lieu des panneaux Full HD avec des diagonales de 13,3″ et 15,6″. Cependant, cela n’affectera que la hauteur du panneau et non la largeur, et la résolution sera désormais WQXGA + avec un rapport 16:10 plus carré.

Samsung Galaxy Book2 Pro

Le Galaxy Book3 Pro disposera des chipsets de dernière génération d’Intel – Core i5-1340P, même si nous espérons qu’il y aura également un Core i7 dans le mélange pour ceux qui veulent un peu plus de puissance de leurs ordinateurs portables ultra-minces.

En parlant de taille, le leakster a mentionné un poids de 0,87 kg, soit 1,92 lb et exactement le même que le prédécesseur. Les dimensions exactes sont de 30,44 x 19,98 x 1,12 cm, ce qui n’est pas si éloigné du Book2 Pro, ce qui signifie que la lunette inférieure est ce qui est réduit sur le Book3 Pro.

Les autres spécifications incluent 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, Windows 11 Home et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les écrans. Samsung proposera le Galaxy Book3 Pro dans les couleurs Beige ou Graphite.

