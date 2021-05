Les spécifications divulguées d’Oppo Reno6 Pro, Reno6 Pro + révèlent les chipsets Dimensity 1200 et Snapdragon 870

La série Oppo Reno6 se rapproche, et aujourd’hui, une fuite en provenance de Chine a révélé les spécifications présumées des smartphones Reno6 Pro et Reno6 Pro +. Selon la source, le téléphone non-Plus arborera un chipset Dimensity 1200, tandis que le membre le plus premium de la gamme fonctionnera sur Snapdragon 870.

Le reste des spécifications ressemble aux feuilles Reno5 Pro et Reno5 Pro + avec des changements mineurs dans le corps et la capacité de la batterie.

Oppo Reno6 Pro Oppo Reno6 Pro + Dimensité 1200 Chipset Muflier 870 6,55 pouces Full HD + Résolution d’écran 6,55 pouces Full HD + 64 MP principal + 8 MP ultra-large

+ 2 MP de profondeur + 2 MP macro Caméras principales 50 MP principal + 16 MP ultra-large

+ Télé 13 MP + 2 MP de profondeur 32 MP Caméra frontale 32 MP 4500 mAh avec SuperVOOC 65 W Capacité de la batterie et chargement 4500 mAh avec SuperVOOC 65 W 160 x 73,1 x 7,6 mm Taille 160,8 x 72,5 x 7,99 mm 177 g Poids 188 g

La technologie de l’écran n’est pas mentionnée, mais un Super AMOLED est une valeur sûre, étant donné que les deux séries précédentes de Reno avaient également de tels écrans. Les appareils photo sont également empruntés aux téléphones Reno5 précédents, tandis que le Reno6 Pro aura désormais une cellule de 4500 mAh à l’intérieur plutôt que les 4350 mAh lancés avec son prédécesseur.

La série Reno est la gamme milieu de gamme d’Oppo et la société l’a mise à jour deux fois par an et six mois. Cela peut sembler une courte période, mais la stratégie a aidé l’entreprise à devenir le quatrième fabricant de smartphones au monde et le n ° 1 en Chine.

