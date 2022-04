Les spécifications d’iQOO Z6 Pro 5G détaillées avant le lancement du 27 avril

iQOO a présenté le iQOO Z6 5G en Inde le mois dernier et devrait lancer son modèle Pro dans le pays asiatique la semaine prochaine – le 27 avril. iQOO avait précédemment déclaré que le Z6 Pro 5G serait « le smartphone le plus rapide d’Inde dans le segment 25K », et il viendra avec le SoC Snapdragon 778G et une charge rapide de 66 W. Maintenant, quelques jours seulement avant l’événement, iQOO a détaillé plus de spécifications du Z6 Pro 5G via Amazon.in pour créer un battage médiatique autour de lui.

L’iQOO Z6 Pro 5G embarquera un écran FullHD + AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz, une luminosité maximale de 1 300 nits et une certification HDR10 +. Le smartphone aura également un système de refroidissement liquide VC à bord, annoncé pour réduire la température du processeur de 12 ° C. La zone de refroidissement liquide sera de 32 923 mm2et la zone de la chambre à vapeur s’étendra sur 2 100 mm2.









iQOO Z6 Pro 5G sera livré avec un écran AMOLED 90 Hz et un refroidissement liquide VC

Le Z6 Pro 5G aura trois options de RAM – 6 Go, 8 Go et 12 Go. Les trois modèles seront livrés avec la fonction de RAM étendue, qui étendra la RAM virtuellement de 2 Go sur la version 6 Go de RAM et de 4 Go sur les variantes 8 Go et 12 Go.

Le smartphone arborera un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, rejoint par des unités ultra larges et macro.









iQOO Z6 Pro 5G aura trois options de RAM et un appareil photo principal de 64MP

L’iQOO Z6 Pro 5G sera également livré avec un moteur linéaire à axe Z pour la vibration de jeu 4D, et l’ensemble du package sera alimenté par une batterie de 4 700 mAh avec un support de charge de 66 W.









iQOO Z6 Pro 5G sera livré avec un moteur linéaire à axe Z et une batterie de 4 700 mAh

