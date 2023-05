Les spécifications détaillées et les prix d’Asus ROG Ally sont officiellement confirmés

Asus a finalement révélé la liste complète des spécifications et les détails des prix de son PC de jeu portable ROG Ally. L’appareil de la plate-forme AMD Zen4 vient en tant que challenger direct du Steam Deck de Valve, offrant un package impressionnant pour les jeux en déplacement.

ROG Ally propose un écran LCD IPS de 7 pouces avec une résolution FHD, un format d’image 16: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau produit jusqu’à 500 nits de luminosité et est protégé par Gorilla Glass Victus. Asus revendique un temps de réponse de 7 ms et une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB.

ROG Ally est livré avec deux versions de chipset – les nouvelles puces Ryzen Z1 et Ryzen Z1 Extreme d’AMD. Z1 dispose d’un processeur Zen 4 à six cœurs avec douze threads tandis que le côté GPU est couvert par quatre cœurs RDNA 3. Z1 Extreme contient un processeur Zen 4 à huit cœurs avec seize threads et douze cœurs GPU RDNA 3 avec 24 Mo de cache.

Si vous avez besoin d’encore plus de puissance, vous pouvez brancher un GPU externe avec la console prenant en charge jusqu’à ROG XG Mobile qui contient un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 4090.

Les deux modèles ROG Ally disposent d’une mémoire double canal LPDDR5-6400 de 16 Go et d’un SSD PCIe 4.0 M.2 de 256/512 Go de taille 2230. Vous obtenez également une batterie de 40 Wh. Asus revendique jusqu’à deux heures d’endurance dans les titres de jeu lourds exécutés sous le mode de performance 15W. La console est livrée avec un chargeur 65W PD. Asus a ajouté deux ventilateurs et un caloduc en cuivre pour aider au refroidissement.









Système de refroidissement ROG Ally

ROG Ally dispose d’un châssis en aluminium et pèse 608 grammes. Les dimensions exactes de l’appareil sont de 280 x 111 x 21,2 mm. Il exécute Windows 11 Home à part entière avec une édition spéciale d’Asus Armory Crate en plus. Vous pouvez exécuter Xbox Game Pass et vous bénéficiez d’un essai de trois mois avec chaque achat ROG Ally. Vous pouvez également exécuter des jeux à partir de n’importe quel autre lanceur de jeux majeur et services de streaming de jeux.

Pour les commandes, ROG Ally propose deux manettes analogiques avec tactile capacitif et éclairage RVB, un D-pad, des boutons ABXY, des déclencheurs et des pare-chocs à effet Hall gauche et droit ainsi que deux boutons de préhension assignables à l’arrière. L’écran est flanqué du centre de commande et des boutons d’affichage à gauche et des boutons de menu et de caisse d’armurerie à droite. Asus a également ajouté la prise en charge du gyroscope à six axes.

En termes d’E/S, vous obtenez un port combo Type-C avec prise en charge de l’USB 3.2 Gen2, et un port pour connecter des GPU externes ainsi qu’un emplacement pour carte microSD qui prend en charge jusqu’aux cartes UHS-II et une prise combo casque/micro. . La console comprend également des haut-parleurs stéréo à double déclenchement avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio. ROG Ally apporte la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Le Ryzen Z1 version (12/256 Go) ROG Ally est au prix de 600 $ aux États-Unis et il est confirmé qu’il sera expédié au troisième trimestre. Le plus capable Z1 Extrême modèle (16/512 Go) commence à 700 $/800 €/700 £. La version Z1 Extreme est disponible en précommande auprès d’Asus et des partenaires commerciaux locaux tandis que les livraisons et les ventes ouvertes commencent le mois prochain.

