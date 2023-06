Les spécifications détaillées des Xiaomi 13T et 13T Pro émergent

Le lancement de la série Xiaomi 13T approche de jour en jour et nous avons maintenant une fiche technique détaillée pour les deux appareils. Les deux téléphones devraient être équipés d’écrans AMOLED 144 Hz, qui mesurent probablement 6,67 pouces.

Le 13T Pro serait doté d’un « SoC 4nm phare » qui pourrait très bien être le Snapdragon 8 Gen 2 tandis que le 13T obtiendra un « SoC 4nm leader » qui serait le chipset Dimensity 9200.

Les deux téléphones Xiaomi 13T seront équipés d’appareils photo de marque Leica, mais nous n’avons aucune précision sur les capteurs utilisés. Le Xiaomi 13T sera disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage tandis que le 13T Pro disposera de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Les deux téléphones démarreront MIUI 14 hors de la boîte et seront équipés de batteries de 5 000 mAh. On dit que Xiaomi 13T apporte une charge rapide de 67 W tandis que le 13T Pro augmentera la vitesse à 120 W.

La série Xiaomi 13T devrait être lancée le 1er septembre. Le 13T Pro devrait commencer à 799 £, tandis que le 13T devrait avoir un prix de 599 £. On dit que les deux téléphones sont livrés avec des briques de charge dans la boîte. Xiaomi 13T Pro devrait être lancé sous le nom de Redmi K60 Ultra en Chine.

