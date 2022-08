Les spécifications des vivo Y22 et Y16 fuient à travers une affiche promotionnelle

vivo se prépare à dévoiler la série V25 en Inde dans quelques heures, mais il a également d’autres modèles en préparation, qui devraient être lancés dans un proche avenir. Et aujourd’hui, les principales spécifications de deux d’entre eux ont été révélées par le biais d’une affiche promotionnelle divulguée.

Nous parlons du vivo Y22s et du vivo Y16. Le premier se révèle avoir un écran tactile à 90 Hz, le SoC Snapdragon 680 à la barre, 8 Go de RAM (plus 8 Go de RAM virtuelle) et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W. Le téléphone sera certifié IP54 pour la protection contre la poussière et l’eau, et il aura une caméra arrière principale de 50 MP, un capteur décoratif de 2 MP et un tireur selfie de 8 MP.

Le vivo Y16, quant à lui, passe à un appareil photo principal de 13 MP (plus un capteur supplémentaire de 2 MP), 4 Go de RAM (plus 1 Go de RAM virtuelle) et une charge de 10 W, bien que la capacité de la batterie reste la même à 5 000 mAh. . Le Y16 sera disponible en noir et or, tandis que les Y22 seront proposés en vert et bleu. Selon les révélations précédentes, le Y16 sera alimenté par le chipset MediaTek Helio P35. Il devrait également arborer un capteur d’empreintes digitales et 64 Go de stockage.

À première vue, le Vietnam sera l’un des marchés de lancement de ces combinés, ou du moins dans la première vague, étant donné que l’affiche divulguée est en vietnamien.

