La montre OnePlus pourrait être dévoilée le 23 mars aux côtés des smartphones de la série OnePlus 9. OnePlus nous fournit depuis un certain temps déjà des informations sur ses smartphones 2021, mais il n’a pas encore divulgué grand-chose sur sa smartwatch. Cependant, les principales spécifications et fonctionnalités de la montre OnePlus ont maintenant fait surface, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre de la première montre intelligente du fabricant de téléphones chinois.

La source affirme que la montre OnePlus aura des options de couleur noir et argent et une taille de cadran de 46 mm, bien qu’il ne soit pas clair si ce sera la taille unique de la smartwatch, ou nous aurons également un modèle plus petit.

La montre OnePlus sera dotée des nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, notamment la détection d’entraînement, le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du stress. Il aura également un capteur SpO2 à bord pour la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. En outre, la smartwatch sera étanche à la poussière et à l’eau IP68 et vous aidera à suivre vos performances de natation.

De plus, la OnePlus Watch affichera les notifications de l’appareil connecté et vous permettra de contrôler la musique sur votre smartphone. Il sera livré avec 4 Go de stockage et fonctionnera également comme télécommande pour les téléviseurs OnePlus.

La source dit que la montre OnePlus sera dotée de la technologie Warp Charge, fournissant une alimentation d’une journée en 20 minutes, bien que la taille de sa batterie reste inconnue.

Nous ne savons pas non plus avec certitude si la OnePlus Watch exécutera le système d’exploitation Wear de Google ou un système d’exploitation personnalisé, mais la source affirme que le portable arrivera dans les variantes standard et LTE, et vous pourrez également passer et répondre aux appels téléphoniques. à travers.

Avec le dévoilement officiel dans moins d’une semaine, nous nous attendons à ce que OnePlus commence à taquiner sa première montre intelligente pour créer un battage médiatique autour d’elle.

La source