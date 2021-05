Les spécifications de l’Oppo Reno6 Pro + confirmées encore une fois, comporteront un moteur linéaire à axe X

Les Reno6 Pro et Reno6 Pro + devraient arriver en tant que derniers ajouts à la gamme de produits Oppo. Nous avons déjà vu la paire dans la liste TENAA et une fiche technique divulguée et nous obtenons maintenant plus de détails sur le Pro + et sa configuration de caméra.

Pronostiqueur bien connu DigitalChatStation a confirmé via son profil Weibo que le Reno6 Pro + portera un chipset Snapdragon 870 aux côtés d’une batterie de 4500 mAh avec une charge SuperVOOC de 65 W et le capteur de caméra IMX766 de 50 MP de Sony. On dit que le combiné mesure 7,99 mm d’épaisseur tout en pesant 188 grammes.

Publication de DigitalChatStation sur Weibo

Cette information correspond aux rapports précédents, mais nous obtenons maintenant également la confirmation de la configuration de deux haut-parleurs et d’un moteur de vibration linéaire à axe X construit par la technologie AAC.

Dans un article séparé, blogueur Fromage Mangue a partagé un aperçu du tout nouveau moteur de vibration. Nous pouvons également observer les quatre modules caméra de près. Outre le capteur principal de 50MP, nous nous attendons à une caméra ultra-large de 16MP, un téléobjectif de 13MP, tandis que le plus petit objectif serait un assistant de profondeur de 2MP.







Configuration du moteur linéaire et de la caméra Oppo Reno6 Pro + axe X

La série Oppo Reno6 devrait faire ses débuts le 22 mai en Chine.

Source 1 • Source 2 (tous les deux en chinois) | Passant par