Les spécifications de l’Oppo Find N3 et le rendu de la presse nous donnent une bonne idée de ce qui s’en vient

Nous avons une photo et quelques spécifications de l’Oppo Find N3 (pas du Flip), gracieuseté de Digital Chat Station sur Weibo. Le Find N3 arrive bientôt et la rumeur dit qu’il s’agit de la version destinée à la Chine du prochain OnePlus Open.

Le rendu met en valeur le cadre élégant et une partie du design du téléphone. Nous regardons la partie supérieure étant donné qu’il n’y a pas de port USB-C. Il y a un soupçon d’interrupteur muet sur la droite.

Digital Chat Station partage une litanie de spécifications. L’écran intérieur est un OLED de 7,82 pouces 2268x2440px 120Hz, tandis que l’écran de couverture est un OLED de 6,31 pouces 2484x1116px 120Hz. À l’intérieur se trouve un Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. En ce qui concerne l’appareil photo, l’Oppo Find N3 contient deux selfies – un 32MP et un 20MP – et une triple configuration principale – 48MP de large, 48MP ultra-large et un téléobjectif 3x de 64MP.

Enfin, la batterie fait 4 805 mAh avec une charge de 100 W. La rumeur dit qu’il y aura également une recharge sans fil.

Source