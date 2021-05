Les spécifications de l’Asus Zenfone 8 font surface dans leur intégralité, détaillant tout le matériel

Asus présentera le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip dans quelques jours, le 12 mai. Grâce à des fuites assez importantes, nous avons déjà une assez bonne idée de ce à quoi nous attendre, ainsi que de l’apparence des deux téléphones. D’autant plus maintenant qu’une fiche technique très détaillée du Zenfone 8 vanille, anciennement dénommé «Mini», a fait surface en ligne.

12MP avant

EIS sur les deux caméras

8K

Ralenti 4K à 120 ips

Lecture audio Hi-Fi via la prise casque

USB Type-C, prise 3,5 mm

deux haut-parleurs

5G, BT 5.2, Wifi 6, FM

ZenUI 8 sur Android 11

moteur de vibration linéaire#Asus # asuszenfone8 – Mukul Sharma (@stufflistings) 7 mai 2021

La plupart du matériel de base était déjà connu et est simplement réaffirmé ici, comme le chipset Snapdragon 888, jusqu’à 16 Go de RAM (avec des variantes de 6 Go et 12 Go également potentiellement une chose) et jusqu’à 256 Go de stockage. Apparemment, de la variété UFS 3.1. L’écran du Zenfone 8 était déjà connu pour avoir une diagonale de 5,92 pouces et une résolution FullHD +. Selon les nouvelles informations, il arborera également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et sera fabriqué par Samsung, en utilisant la technologie à la mode E4 AMOLED. Couvrir – Gorilla Glass Victus.

Nous ne savons pas exactement de quels matériaux le reste du corps est fait, mais une supposition éclairée serait un cadre central en métal et une feuille de verre Gorilla supplémentaire pour le dos incurvé. Une autre rumeur récente mentionne également la certification IP68. Selon les spécifications divulguées, le corps mesure 148 x 68,5 x 8,9 mm et fait pencher la balance à 169 grammes. Cela inclut la batterie de 4000 mAh, capable de charger jusqu’à 30 W.

Également entassés à l’intérieur du boîtier assez compact – une configuration de haut-parleurs stéréo, ainsi qu’une prise audio de 3,5 mm, avec sortie audio Hi-Fi, à la manière typique d’Asus. Apparemment, il existe également trois micros sur le Zenfone 8, utilisés pour l’enregistrement audio OZO. Nous pouvons nous attendre à des performances de capture vidéo assez solides de la caméra principale IMX686 64MP du téléphone, ainsi que du vivaneau ultra-large 12MP. Apparemment, la capture vidéo peut aller jusqu’à 8K, avec 4K @ 120fps slow-mo également une option. Comme nous l’avons déjà vu à partir de rendus, le Zenfone 8 ne dispose que de deux caméras arrière. Selon les nouvelles spécifications divulguées – toutes deux équipées d’EIS et si nous lisons cela correctement – mise au point automatique sur l’ultra-large, de sorte qu’il puisse doubler comme un vivaneau de macro. Soigné! Enfin, d’autres détails sont également mentionnés, comme le support Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6, grâce au chipset Snapdragon 888. Aussi, 5G et un récepteur radio FM. Pas trop minable pour un produit phare compact.

Aucun mot sur les prix pour le moment, mais encore une fois, l’annonce est imminente de toute façon, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps.

