Les spécifications de l’appareil photo Pixel 8 et les fonctionnalités logicielles ont fui

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro pourraient être à seulement 4 mois, si vous pouvez le croire. Nous sommes déjà à la mi-juin, la Pixel Tablet et le Pixel Fold approchent à grands pas, puis nous commençons vraiment un compte à rebours officiel pour les prochains téléphones Google. Je ne peux pas attendre, surtout si le dernier rapport sur la situation de l’appareil photo tient la route (et il le fera probablement).

Dans un article détaillé de Kamila Wojciechowskaqui a déjà partagé une vidéo du Pixel Fold avant qu’il ne soit officiel, a repéré tôt les spécifications de la tablette Pixel et a confirmé 6 mois avant le lancement du Pixel 7a qu’il aurait un écran à 90 Hz, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne le prochain configurations de l’appareil photo de la série Pixel 8.

Caractéristiques de l’appareil photo Pixel 8 Pro

Le point culminant de cette histoire est ce que Google change pour le Pixel 8 Pro, et je dis cela parce que vous aimez tous le meilleur des meilleurs. Le Pixel 8 Pro sera encore une fois le meilleur de Google.

Selon ce rapport, Google met à niveau les caméras principales et ultra-larges, ainsi que le capteur de temps de vol (ToF) pour apporter potentiellement de grandes améliorations. Cependant, ils conservent probablement la même expérience téléobjectif, caméra selfie, et il y a ce thermomètre étrange dont nous avons parlé il y a quelques semaines.

L’appareil photo principal deviendra un Samsung ISOCELL GN2 50MP avec prise en charge du HDR échelonné, ce qui devrait signifier des captures HDR beaucoup plus rapides. Le module prend également en charge la vidéo 8K-30fps, mais rien ne garantit que Google inclut cette capacité. L’appareil photo ultra-large passera à un Sony IMX787 de 64 MP, qui est le même que l’appareil photo principal du Pixel 7a. Il s’agit d’une très grande mise à niveau avec ce qui devrait être un champ de vision beaucoup plus large. Le téléobjectif resterait le module 5x que l’on trouve dans le Pixel 7 Pro, tout comme la caméra selfie 11MP à l’avant.

Pour ce capteur ToF, il a été signalé que Google utilise un capteur 8 × 8 ToF VL53L8, qui pourrait ne pas être LiDAR comme nous le voyons dans les nouveaux iPhones, mais devrait néanmoins permettre une mise au point automatique plus fiable. Et enfin, cette vidéo de thermomètre qui montrait quelqu’un prenant sa température avec un Pixel 8 Pro d’il y a quelques semaines est là et n’est apparemment qu’un thermomètre. Si étrange.

Spécifications de l’appareil photo Pixel 8

Pour le Pixel 8, Google semble séparer davantage ce téléphone du 8 Pro en termes de matériel. Le Pixel 8 partagera le même Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP, mais l’ultra large est l’ancien Sony IMX386 avec un champ de vision plus large. Bien sûr, le Pixel 8 n’a pas de téléobjectif ni de capteur de température.

Voilà donc le Pixel 8 – une mise à niveau décente du capteur principal et il ne se passe pas grand-chose d’autre, du moins pour le moment.

Autres remarques sur l’appareil photo Pixel 8

Côté logiciel, nous apprenons également que Google travaille sur une « torche adaptative » qui pourrait ajuster dynamiquement le flash en fonction d’une scène ou du mode de capture utilisé, une astuce de segmentation pour séparer les éléments d’image à l’aide de l’IA, et bokeh contrôle le flou en mode cinématique lors de l’enregistrement vidéo.

Donnez-moi déjà la série Pixel 8 plus ronde. J’ai besoin de ces coins arrondis et d’un écran plus plat.

// Autorité Android