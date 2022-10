Les spécifications de la série Oppo Reno9 fuient à côté de l’image de la boîte

La semaine dernière a apporté des nouvelles pour la prochaine série Oppo Reno9 et les batteries de 4 500 mAh des téléphones et la norme de charge rapide universelle (UFCS). Nous obtenons encore plus de détails sur les téléphones à venir de deux pronostiqueurs chinois.

Pronostiqueur noté Station de chat numérique a partagé une brève liste de spécifications pour le duo Reno9 Pro et 9 Pro +. Le Pro standard apportera un SoC Snapdragon 778G et une caméra principale de 64MP tandis que le Pro + devrait arriver avec le chipset MediaTek Dimensity 8000 et un capteur de caméra principal Sony IMX 766 de 50MP.







Spécifications de fuite Oppo Reno9 Pro et 9 Pro +

En plus de la fuite de spécifications, nous examinons également la boîte de vente au détail de l’Oppo Reno9. Oppo devrait annoncer sa série Reno9 en Chine le mois prochain.







Boîte de vente au détail Oppo Reno9

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)