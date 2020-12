Nous attendons avec impatience que vivo lance sa série X60 le 28 décembre et nous avons déjà traversé un vaste marathon de fuite qui nous a couvert de la plupart des spécifications clés. Nous attendons 3 appareils cette année, les X60, X60 Pro et X60 Pro + et nous avons maintenant les détails de l’appareil photo pour les modèles vanilla et Pro grâce à l’info-bulle chinois Station de chat numérique juste un jour après que vivo a confirmé son partenariat avec Zeiss.







DigitalChatStation Weibo messages

Le X60 offrira un appareil photo principal de 48MP avec une ouverture f / 1.6 aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 13MP et d’un tireur de portraits de 13MP. Le X60 Pro ajoute un module périscope 8MP avec zoom optique 5x et zoom numérique jusqu’à 60x. Le Pro obtient également une ouverture de f / 1,48 pour le capteur principal 48MP. Les deux modèles comporteront la stabilisation micro-cardan de deuxième génération de vivo et la marque Zeiss.





vivo X60 Pro (à gauche) et X60 (à droite)

Le X60 Pro +, d’autre part, serait doté d’un appareil photo en forme de L bien que nous n’ayons pas de détails sur les capteurs. On dit qu’il présente la même découpe de trou de perforation centrée que le X60 et le X60 Pro et sera probablement alimenté par le chipset Snapdragon 888 tandis que les deux autres variantes du X60 s’appuieront sur le SoC Exynos 1080 de Samsung.

Nous attendons également des écrans Samsung AMOLED 120 Hz, une charge rapide de 33 W et le nouvel OriginOS de vivo qui fera ses débuts sur la série X60.

