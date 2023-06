Les spécifications d’affichage Pixel 8 et 8 Pro vous exciteront

Excellente nouvelle ce week-end pour les fans de Google qui souhaitent acheter le prochain Pixel 8 et/ou Pixel 8 Pro. Les spécifications d’affichage ont été publiées sur le Web pour les deux appareils, en s’appuyant sur les informations que nous avons apprises précédemment.

Via une source interne chez Google de Autorité Android, le Pixel 8 sera équipé d’un écran de 6,17 pouces, offrant une résolution de 1080 x 2400 (427 ppi), une luminosité maximale de 1400 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces chiffres indiquent que le Pixel 8 aura une luminosité maximale, des pixels par pouce et un taux de rafraîchissement plus élevés que le Pixel 7 de l’année dernière. Votre œil ne pourra pas profiter des 10 ppi supplémentaires, mais j’espère que vous pourrez apprécier l’augmentation fréquence de rafraîchissement.

Sur la base de ce que nous avons appris en mars, il semble également très certain que l’écran du Pixel 8 Pro est beaucoup plus plat que celui du Pixel 7 Pro. C’est déjà une nouvelle assez excitante pour certaines personnes. L’écran plat plus arrondi serait de 6,7 pouces, avec une résolution de 1344 x 2992 (490ppi), une luminosité maximale de 1600 nits et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Nous pouvons voir que ces chiffres pourraient être considérés comme une sorte de dégradation par rapport à l’année dernière, à l’exception de la luminosité maximale. Cela devrait être un changement massif et positif pour les acheteurs.

Pour le Pixel 8 Pro, son taux de rafraîchissement semble être inchangé, mais ce n’est pas tout. À l’intérieur, Google a fait des ajustements pour permettre une expérience de rafraîchissement variable améliorée, avec le 8 Pro signalé pour descendre aussi bas que 5Hz. C’est le type de variabilité des taux que nous avons vu chez d’autres fabricants et il est bon de voir Google s’embarquer.

Ces écrans sonnent bien. N’hésitez pas à vous exciter, fans de Pixel.

// Autorité Android