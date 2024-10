Les spécifications complètes et le prix du Google Pixel 9a révélés dans une nouvelle fuite

Google pourrait lancer le Pixel 9a en mars 2025, mais une fiche technique complète du smartphone est déjà apparue en ligne. Plusieurs sources ont déclaré à Android Headlines que le nouveau téléphone aurait un grand écran de 6,3 pouces, qui est le même écran que les produits phares Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Google devrait équiper le Pixel 9a de son dernier chipset Tensor G4, en le couplant à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. La fuite a également confirmé une fois de plus la batterie de 5 000 mAh, qui prendra en charge jusqu’à 18 W de charge filaire et 7,5 W sans fil.

Le nouveau téléphone devrait avoir le capteur Sony IMX787 de 48 MP dans son appareil photo principal qui se trouve également dans le Pixel 9 Pro Fold. À côté, il y aura un vivaneau ultra-large de 13 MP et une caméra selfie de 13 MP à l’intérieur d’un trou perforé à l’avant.

Les dimensions du Google Pixel 9a sont de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm avec un corps qui pèse 186 grammes. La batterie et l’écran plus gros n’affecteront pas le prix ; encore une fois, il débutera à partir de 499 $, tout comme son prédécesseur.

Source