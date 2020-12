Le vivo X60 Pro arrivant le 29 décembre avec un SoC Exynos 1080 est apparu sur le site Web de l’autorité de certification chinoise TENAA avec des spécifications complètes.

Le smartphone sera livré avec 8 Go et 12 Go de RAM avec deux options de stockage – 128 Go et 256 Go. Il exécutera Android 11 hors de la boîte, qui aura le nouveau OriginOS de vivo sur le dessus.

Le X60 Pro comportera un écran FullHD + AMOLED de 6,56 « et sera livré avec un total de cinq caméras – un jeu de tir selfie 32MP à l’avant et une caméra principale 48MP à l’arrière, rejoints par une unité 8MP et deux unités 13MP.

Le smartphone Exynos 1080 mesurera 7,59 mm d’épaisseur, pèsera 178 grammes et emballera une batterie de 4200 mAh. Il prendra également en charge la 5G bimode (SA / NSA).

Aux côtés du X60 Pro, vivo dévoilera les vanilles X60, X60 Pro + et peut-être aussi X60. Nous n’avons pas encore les spécifications détaillées de ces smartphones, mais nous n’avons pas à attendre beaucoup pour celles-ci puisque le dévoilement officiel de la série X60 n’est qu’à trois jours.

