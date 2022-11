Les spécifications complètes du Realme 10 5G divulguées par China Telecom

La version 5G du Realme 10 est attendue en Chine la semaine prochaine, et aujourd’hui, l’appareil est apparu sur le site Web de China Telecom avec le chipset, les variantes de mémoire et même des images confirmant la conception.

Selon la liste, le RMX3615 sera vendu sous le nom de Realme 10 en Chine et aura une triple caméra 50MP. La plupart des spécifications et l’alignement de la caméra nous amènent à supposer qu’il pourrait s’agir du corps du Realme 9i 5G, vendu en Inde.













Realme 10 5G

L’appareil aura un écran de 6,58 pouces avec Full HD + et nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un écran LCD car la touche d’alimentation est clairement plate, faisant office de lecteur d’empreintes digitales. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8 MP. La lunette inférieure sera plus épaisse que celle du Realme 10 Pro.

La résolution des caméras est de 50 MP, 2 MP et 0,3 MP, et il est prudent de supposer que le tireur principal sera accompagné d’une caméra macro, tandis que le tireur VGA est susceptible d’ajouter de la profondeur aux portraits.

Le chipset est répertorié comme MT6833, qui est le numéro de modèle de la plate-forme Dimensity 700. Le Realme 10 5G sera vendu avec une mémoire de 8/128 Go ou 8/256 Go, et il y a de la place pour une carte microSD.

