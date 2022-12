Les spécifications complètes du OnePlus 11 révélées par TENAA

Le OnePlus 11 qui devrait faire ses débuts dans le monde le 7 février sera bientôt lancé en Chine depuis qu’il a été certifié par l’autorité de certification chinoise TENAA.

Nous examinons l’unité avec le code de modèle PBH110, qui est récemment passée par AnTuTu et a marqué plus de 1,3 million de points lors des tests de référence. TENAA a répertorié les spécifications du OnePlus 11 sur son site Web, laissant peu de place à l’imagination du smartphone.

Pour commencer, le OnePlus 11 est construit autour d’un écran QHD+ AMOLED de 6,7 pouces, dont on dit qu’il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone est doté d’un processeur à huit cœurs à la barre cadencé à 3,18 GHz, que nous savons être le SoC Snapdragon 8 Gen 2 .

Le OnePlus 11 dispose de deux options de RAM (12 Go, 16 Go) et de stockage (256 Go, 512 Go) et contient une batterie d’une capacité nominale de 2 435 mAh. C’est probablement la taille d’une seule cellule, donc la capacité nominale totale sera de 4 870 mAh.

Le produit phare sera livré avec quatre caméras – une caméra selfie 16MP à l’avant, avec une configuration triple caméra à l’arrière comprenant des unités de téléobjectif 50MP primaires, 48MP ultra larges et 32MP.

Le OnePlus 11 aura une épaisseur de 8,53 mm, pèsera 205 g et prendra en charge les réseaux 5G. Il comportera également un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, et bien que TENAA ne mentionne pas la version Android fonctionnant sur le smartphone, grâce à AnTuTu, nous savons qu’il démarrera Android 13.

OnePlus a précédemment confirmé que le OnePlus 11 aura le réglage de l’appareil photo de Hasselblad et un curseur d’alerte. Vous pouvez vous attendre à ce que OnePlus en révèle plus sur le smartphone dans les prochains jours.

Source (en chinois)