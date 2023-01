Les spécifications complètes de Realme GT Neo 5 révélées par TENAA

Nous entendons parler du Realme GT Neo 5 depuis le mois dernier, dont Realme a récemment confirmé qu’il sera le premier téléphone à prendre en charge la charge filaire de 240 W. Alors que Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique du GT Neo 5, ce que l’on pense être le GT Neo 5 a été répertorié sur le site Web de l’autorité de certification chinoise TENAA avec des spécifications complètes, laissant peu de place à l’imagination.

Nous envisageons deux versions – une avec le code modèle RMX3706 et une autre avec RMX3708. La seule différence entre les deux est la taille de la batterie. Le premier a une capacité de batterie nominale de 2 425 mAh, tandis que le second a 2 225 mAh. Cela signifie que la capacité typique de la batterie des RMX3706 et RMX3708 sera respectivement de 4 850 mAh et 4 450 mAh. Cela suppose que les smartphones contiennent des batteries à double cellule.

Les fuites précédentes affirmaient que la GT Neo 5 aurait une version 150W et un modèle 240W. Le premier embarquera une batterie de 5 000 mAh, tandis que le second sera livré avec une cellule de 4 600 mAh.









Realme RMX3706 • Realme RMX3708

Cela dit, le RMX3706 et le RMX3708 seront tous deux équipés d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2 772 x 1 240 pixels, d’un processeur octa-core avec une fréquence maximale de 3 GHz et de quatre caméras. Il y aura un appareil photo 16MP à l’avant et un configuration triple caméra à l’arrière composée d’unités 50MP, 8MP et 2MP.

Les deux variantes auront trois options de RAM (8 Go/12 Go/16 Go) et quatre options de stockage (128 Go/256 Go/512 Go/1 To), un scanner d’empreintes digitales intégré, un blaster IR et une connectivité 5G. Chose intéressante, malgré la différence de taille de batterie, RMX3706 et RMX3708 auront une épaisseur de 8,9 mm et pèseront 199 g.

Le Realme GT Neo 5 sera dévoilé le mois prochain. Realme n’a pas encore révélé la date, mais nous pensons qu’il sera présenté aux marchés mondiaux lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, en Espagne.

Source 1, Source 2 (les deux en chinois) | Via