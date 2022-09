Oppo se prépare apparemment à lancer le F21s Pro 5G en Inde demain, et avant cela, un tas de détails sur l’appareil ont été divulgués. Nous parlons de spécifications, de prix ciblés et de nouveaux rendus montrant le prochain téléphone dans ses deux coloris, appelés Starlight Black et Dawnlight Gold.

L’Oppo F21s Pro 5G arborerait ainsi un écran FHD+ AMOLED de 6,4 pouces, le SoC Snapdragon 695 à la barre, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le support double nano SIM. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 64 MP avec une ouverture f/1.7, avec deux tireurs supplémentaires de 2 MP.











Oppo F21s Pro 5G en noir étoilé

À l’avant, il y a un tireur selfie de 16 MP et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W maintiendra les lumières allumées. On dit que le téléphone fonctionne sous Android 12 avec ColorOS 12.1 en plus et pèse 181 g. Le F21s Pro 5G coûterait environ 23 000 à 24 000 INR.

Si vous avez une sensation de déjà-vu, ne vous inquiétez pas – c’est tout à fait justifié, car les spécifications ci-dessus décrivent l’Oppo Reno8 Z à un t. Si toutes ces informations se déroulent, il s’avère que l’Oppo F21s Pro 5G n’est qu’un Reno8 Z renommé. Mais attendez, l’intrigue s’épaissit !











Oppo F21s Pro 5G en or Dawnlight

Oppo a déjà taquiné un membre de la famille F21s Pro plus tôt ce mois-ci, disant qu’il aurait un « appareil photo à microlentille ». Le modèle présenté ressemble beaucoup à un Reno7 4G, qui possède également un tel appareil photo – et est également connu sous le nom de F21 Pro. Donc, à condition que le combiné taquiné se révèle être le F21s Pro non-5G, on ne sait pas quelles différences il aura par rapport à son prédécesseur, le F21 Pro. Ils se ressemblent à peu près et semblent avoir les mêmes spécifications, mais il y aura sûrement des changements, même s’ils sont infimes. Restez dans les parages et nous vous ferons savoir quand l’événement officiel rendra tout clair (plus).

