Les spécifications clés du Xiaomi Redmi 11A divulguées par TENAA

Il y a quelques jours, un nouveau téléphone économique Xiaomi, numéro de modèle 22120RN86C, est apparu sur le site de certification TENAA. Nous avons déjà examiné ses photos et sa conception globale, similaires aux Redmi 10A et Redmi 10C.











Xiaomi 22120RN86C – peut-être le Redmi 11A

Maintenant, TENAA a également fourni quelques spécifications clés pour ce que nous pensons être le Redmi 11A. Le téléphone mesure 168,76 x 76,41 x 8,77 mm et pèse 192 grammes. Ce corps abrite un écran HD de 6,7 pouces de 1650 x 720 pixels et une grande batterie de 5 000 mAh.

Il est alimenté par un chipset octa-core non divulgué, cadencé à 2,0 GHz, et selon TENAA, le Redmi 11A aura tout un tas de configurations de mémoire et de stockage. La RAM commence apparemment à seulement 2 Go, avec des versions de 4 Go, 6 Go et 8 Go également disponibles. Le stockage commence à 32 Go, avec 64 Go, 128 Go et même 256 Go disponibles en option.

Pour les caméras, le Redmi 11A a un vivaneau principal de 50MP à l’arrière et un selfie central de 5MP à l’avant.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais nous nous attendons à ce que le Redmi 11A obtienne un lancement silencieux en décembre, et un PDSF d’un peu plus de 100 euros – ce qui est à peu près aussi bon marché que les appareils Android à part entière viennent ces jours-ci.

