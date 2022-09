Les spécifications clés du Samsung Galaxy Tab S8 FE révélées par Geekbench

Samsung a présenté le Galaxy Tab S7 FE en mai dernier, et nous nous attendions à ce qu’il dévoile le Galaxy Tab S8 FE à peu près à la même époque cette année. Cela ne s’est pas produit car Samsung n’a lancé que les modèles réguliers, Plus et Ultra de la série Tab S8. Cependant, la bonne nouvelle est que la Galaxy Tab S8 FE n’est pas annulée, car elle est apparue sur Geekbench avec ses principales spécifications.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Le Samsung Galaxy Tab S8 FE, portant le code de modèle SM-X506B, est alimenté par le SoC MT8791V/TZA de MediaTek, également connu sous le nom de Kompanio 900T. La tablette fonctionne sous Android 13 et dispose de 4 Go de RAM à bord, bien qu’il puisse y avoir plus d’options de mémoire qui restent à confirmer.

GalaxieClub affirme que SM-X506B est le modèle 5G, et il existe une autre version portant la désignation de modèle SM-X500, qui pourrait être une variante Wi-Fi uniquement.

On ne sait pas quand Samsung dévoilera officiellement la Galaxy Tab S8 FE, mais nous nous attendons à en savoir plus dans les mois à venir.

La source | Passant par (en néerlandais)