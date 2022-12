Les spécifications clés du Motorola Moto E13 révélées par Geekbench

La semaine dernière, nous avons repéré le Motorola Moto G13 sur NBTC avec une connectivité 4G. Et pendant que nous attendons une annonce officielle de Motorola concernant le Moto G13, un autre smartphone Motorola non annoncé a fait surface en ligne. Nous parlons du Motorola Moto E13 qui est passé par Geekbench plus tôt dans la journée, révélant des spécifications clés dans le processus.

Selon la base de données de référence, le Motorola Moto E13 est alimenté par le SoC Unisoc T606 et dispose de 2 Go de RAM à bord. Le smartphone fonctionne sous Android 13 et a marqué respectivement 318 et 995 points dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench.

Geekbench ne révèle rien d’autre sur le Motorola Moto E13, nous devrons donc attendre que plus de détails apparaissent à ce sujet.

