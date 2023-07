Les spécifications clés du Fairphone 5 révélées par Geekbench

Fairphone a dévoilé le Fairphone 4 en septembre 2021, et il devrait bientôt avoir un successeur depuis que des images du Fairphone 5 ont été divulguées le mois dernier, révélant le design du smartphone. Il n’y a pas encore de mot de Fairphone à propos du Fairphone 5, mais son lancement ne devrait pas être trop loin puisque le smartphone est apparu sur Geekbench avec ses principales spécifications.

Le Fairphone 5 fonctionne sous Android 13 et dispose de 8 Go de RAM à bord. Cependant, il pourrait y avoir plus d’options de mémoire qui doivent encore être confirmées. Le Fairphone 5 est alimenté par un processeur octa-core, mentionné comme « lahaina » dans la section Carte mère de la liste Geekbench, suggérant qu’il pourrait s’agir du SoC Snapdragon 782G.







Image de fuite du Fairphone 5 (Source : Autorité Android)

Les autres spécifications du Fairphone 5 sont inconnues, mais ses images divulguées ont révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé et arborerait deux caméras à l’arrière. Le Fairphone 5 sera chargé via un port USB-C et disposera d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, mais il n’aura pas de prise casque 3,5 mm.







Image de fuite du Fairphone 5 (Source : Autorité Android)

Via