Le Realme 8 a été annoncé le mois dernier et la société devrait bientôt présenter sa variante 5G. Realme n’a pas encore révélé la date de lancement ou les fonctionnalités du Realme 8 5G, mais le smartphone est passé par Geekbench, révélant des spécifications clés dans le processus.

Selon la base de données de référence, le Realme 8 5G, code de modèle sportif RMX3241, fonctionne sous Android 11 et dispose de 8 Go de RAM à bord. Il est alimenté par le MT6833V / ZA de MediaTek, qui fait partie du SoC Dimensity 700.





Realme 8 5G sur Geekbench

Les listes Geekbench ne révèlent aucune autre spécification du Realme 8 5G, mais grâce à FCC, nous savons que le smartphone sera livré avec une batterie de 5000 mAh, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et NFC. Il sera également plus épais et plus lourd que son homologue 4G, qui mesure 8 mm d’épaisseur et pèse 177 grammes.







Realme 8 4G

Plus de détails sur le Realme 8 5G devraient apparaître dans les prochains jours.

