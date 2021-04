Il a récemment été confirmé que le Realme 8 5G arrivant le 21 avril en Thaïlande avait deux options de couleur – Noir supersonique et Bleu supersonique. Et dans le but de créer plus de battage publicitaire autour du smartphone, Realme a révélé quelques spécifications du Realme 8 5G.





Realme 8 5G

Le Realme 8 5G sera alimenté par le SoC Dimensity 700 et emballer un écran perforé de 6,5 « avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone mesurera 8,5 mm d’épaisseur et pèsera 185 grammes.

L’une des images partagées par Realme confirme également que le 8 5G comportera un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, ce qui signifie que le téléphone utilisera un panneau LCD au lieu d’AMOLED comme son homologue 4G.







Realme 8 5G sera livré avec un écran 90Hz et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Realme n’a pas encore détaillé la fiche technique complète de la 8 5G, mais il semble qu’il s’agisse d’un V13 5G renommé pour les marchés mondiaux. Si c’est vrai, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit livré avec un écran FullHD +, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W et une caméra selfie de 8 MP. La triple caméra à l’arrière comprendra un capteur de profondeur principal 48MP, macro 2MP et 2MP.





Realme V13 5G

Selon la rumeur, Realme annoncerait la 8 5G en Inde le 22 avril, et bien que la division indienne n’ait pas encore confirmé la même chose, un page d’événement sur son site Web, la société lancera bientôt un smartphone 5G alimenté par Dimensity 700. La page ne mentionne pas le nom du smartphone, mais son URL nous indique qu’il s’agit du Realme 8 5G.

