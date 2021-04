Oppo présentera le K9 5G le 6 mai en Chine, et la société a déjà confirmé que le smartphone sera livré avec un SoC Snapdragon 768G, une triple caméra 64MP et une charge de 65W. Nous en apprenons maintenant plus sur le K9 5G car le smartphone a été répertorié sur le site Web chinois d’Oppo.

L’Oppo K9 5G arborera un OLED de 6,43 pouces fabriqué par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. L’écran aura également un scanner d’empreintes digitales de sixième génération en dessous pour l’authentification biométrique, avec le trou de perforation dans le coin supérieur gauche abritant une caméra selfie 32MP.

La caméra principale 64MP à l’arrière sera rejointe par un module ultra-large de 8MP, la troisième caméra étant probablement une unité de profondeur ou de macro.

L’alimentation de l’ensemble sera une batterie de 4300 mAh, qui passera de plat à 100% en 35 minutes lorsqu’elle sera chargée avec l’adaptateur fourni de 65 W.

L’Oppo K9 5G aura deux options de couleur, et JD.com a révélé qu’il viendrait dans deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Le prix du K9 5G est inconnu, mais nous en apprendrons plus à son sujet et sa disponibilité jeudi prochain.







