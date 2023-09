Les spécialisations universitaires les mieux rémunérées si vous ne souhaitez pas étudier l’ingénierie

À l’aide des dernières données de l’American Community Survey du US Census Bureau, Bankrate a classé les majors selon le salaire médian parmi les titulaires d’un baccalauréat âgés de 18 à 77 ans qui faisaient partie de la population active et qui sont employés ou à la recherche d’un emploi.

Les majors en sciences, technologies et mathématiques gagnent également un montant décent. La pharmacie et l’informatique sont les diplômes universitaires non-ingénieurs les mieux rémunérés, selon une étude. analyse récente du taux d’escompte qui a révélé que ces titulaires de diplômes gagnaient un salaire médian de 100 000 dollars par an.

Si vous recherchez une spécialisation universitaire bien rémunérée, les diplômes d’ingénieur, y compris le génie électrique et informatique, figurent systématiquement parmi les options qui peuvent vous rapporter le plus d’argent.

Même si vous devez obtenir un doctorat pour devenir pharmacien à part entière, un baccalauréat en pharmacie, en sciences pharmaceutiques et en administration peut toujours vous décrocher un emploi bien rémunéré dans la recherche, les essais cliniques ou dans un autre domaine.

Vous pourriez vous retrouver dans un poste d’ingénieur logiciel après avoir obtenu un diplôme en informatique, mais vous serez probablement également un bon candidat pour d’autres rôles non-ingénieurs, comme un scientifique des données ou un spécialiste en informatique.

Votre spécialité n’a pas besoin de définir votre cheminement de carrière. Mais si vous avez à cœur un certain travail ou un certain secteur, il est sage d’explorer les exigences professionnelles courantes pour voir si une certaine spécialisation est idéale ou s’il existe d’autres moyens d’acquérir les compétences nécessaires.

