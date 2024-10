Les spas privés lors des croisières présentent un risque de maladie du légionnaire, rapporte le CDC

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont récemment mis en garde contre des épidémies de maladie du légionnaire, une forme grave de pneumonie, liées aux spas privés de deux navires de croisière. Douze personnes ont été touchées par les épidémies, survenues entre novembre 2022 et juillet 2024, selon le rapport du CDC du 24 octobre.

Le Le CDC a reconnu dans un rapport selon lequel les deux navires de croisière fournissaient des routes européennes, caribéennes et méditerranéennes, mais il ne fournissait pas l’identité des navires. Étant donné que les spas à usage privé se sont révélés être la source de la maladie bactérienne, le CDC met en garde les voyageurs contre les risques pour la santé.

Qu’est-ce que la maladie du légionnaire ?

Selon le CDCLa maladie du légionnaire est une pneumonie grave causée par la bactérie Legionella. Les spas peuvent être une source de croissance et de transmission de légionelles s’ils ne sont pas entretenus et exploités de manière inadéquate.

Qu’est-ce qu’ajoute ce rapport ?

Des preuves épidémiologiques, environnementales et de laboratoire suggèrent que les spas avec balcon privé étaient la source probable d’exposition dans deux épidémies de légionellose parmi les passagers de navires de croisière. Ces appareils sont soumis à des exigences de fonctionnement moins strictes que les spas publics, et les protocoles de fonctionnement étaient insuffisants pour empêcher la croissance de Legionella.

Quelles sont les implications pour la pratique de santé publique ?

Il est important que les exploitants de navires de croisière inventorient les appareils de type spa dans leur flotte, évaluent les caractéristiques de conception qui augmentent le risque de croissance et de transmission de la légionelle et effectuent des tests de détection de la légionelle.

Compte tenu de la gamme d’appareils de type spa proposés comme équipements dans l’industrie des croisières, afin de réduire le risque de croissance et de transmission de la légionelle, il est important que les membres du personnel du programme de gestion de l’eau des navires de croisière inventorient et évaluent les spas des balcons privés et adaptent les spas publics. protocoles d’entretien et d’exploitation pour utilisation sur les spas extérieurs privés.