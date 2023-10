Les Spartiates chargés de seniors obtiennent une place dans l’État avec un balayage des Hawks | Actualités, Sports, Emplois

OLINDA — Le moment est venu pour l’équipe féminine de volleyball de Seabury Hall.

Les Spartans ont décroché une place dans le tournoi d’État New City Nissan/HHSAA Division II avec une victoire de 25-3, 25-17, 25-8 contre Haleakala Waldorf mercredi soir au Erdman Athletic Center.

La saison dernière, en tant que tête de série n°3, les Spartans ont remporté leur premier set contre Damien, puis ont perdu leurs cinq derniers sets pour être rapidement renvoyés du tournoi.

Cette année, ils ont une équipe de neuf seniors et c’est la dernière saison de l’entraîneur-chef Brian Connor, ils savent donc que les prochaines semaines sont cruciales.

Ils ont pris la parole pour travailler davantage après que leur match ait duré moins d’une heure.

« Tous les neuf seniors, je sais que nous le voulons tous, nous nous présentons à l’entraînement prêts à travailler, donc c’est notre année », a déclaré le senior Makalani Carey après avoir mené les Spartans avec 10 attaques décisives. « C’est notre dernière année, donc nous sommes prêts à travailler et à voir où nous pouvons aller. »

Les autres seniors Bella Palmer et Makena Ruegsegger ont respectivement récolté 25 passes décisives et sept as.

Ils peuvent remporter leur sixième Maui Interscholastic League D-II consécutive lors du tournoi de la ligue la semaine prochaine, et le tournoi d’État se déroulera du 7 au 10 novembre au Cannon Activities Center sur le campus BYU-Hawaii à Laie.

Les Hawks ont terminé leur saison régulière avec une fiche de 4-8 et seront la tête de série n°5 du tournoi MIL.

Les Spartans ont pris les devants 6-0 et 15-1 dans le premier set déséquilibré.

Les choses étaient beaucoup plus serrées dans le deuxième set.

Les Hawks ont pris une avance de 2-0 grâce à un as de Malia Anderson. Plus tard, ils ont pris une avance de 7-5 sur une erreur de frappe des Spartans et ont de nouveau mené à 8-7. Après que Seabury ait repris l’avantage, Nicole Terry a réussi un kill pour ramener les Hawks à 15-12 et une erreur de frappe a porté le score à 15-13.

Un kill de Carey a poussé l’avance des Spartans à 17-14, mais un blocage de Sadie Whitehead a ramené les Hawks à 17-16.

Tiara Dorn a réussi un kill pour les Spartans pour porter le score à 21-16 lors de leur course de 8-1 jusqu’à la ligne d’arrivée en deuxième.

La dernière série était un échauffement pour l’entraînement qui a suivi.

Sofia Connor, Carey et Ruegsegger s’intéressent tous au volleyball universitaire de cette classe senior – Connor est recruté par plusieurs programmes de plage de la NCAA DI – tandis que Clia Kafka et Christina Naish sont toutes deux candidates au volleyball universitaire dans la classe junior actuelle.

Brian Connor a entraîné sa fille Ella, une étudiante de deuxième année en chemise rouge à Cal Poly pour le beach-volley, son fils Luca et il termine maintenant sa carrière à Seabury Hall avec Sofia.

«Je pensais que c’était le bon moment pour partir» » Brian Connor a dit. « Je suis arrivé quand Ella était en huitième année et Sofia est sur le point d’obtenir son diplôme, alors j’ai pensé que c’était le bon moment. Le programme est entre de bonnes mains avec (le directeur sportif) Yaya (Meyer), (les entraîneurs adjoints) Kaimana (Brummel) et Lecca (Roberts) à la barre.

Brian Connor a déclaré qu’il attendait avec impatience la dernière explosion avec ce groupe. Ils ont affronté le champion en titre du MIL DI, Baldwin, la semaine dernière.

« Nous sommes excités, cette équipe est vraiment complète, nous avons des armes à l’extérieur, d’autres rapides au milieu. » dit Connor. « Baldwin a fait un excellent travail pour nous mettre la pression. Nos bloqueurs doivent apprendre à quoi cela va ressembler dans les États.

L’entraîneur de Haleakala Waldorf, Scott Sniffen, a été impressionné par les Spartans.

« Ils jouent bien, je suppose qu’ils ont aussi beaucoup d’expérience, car presque chacun d’entre eux joue en club », » dit Sniffen.

Les Hawks n’ont que deux seniors, Anderson et Lynzee Borchers.

« Ce sont tous des débutants, ils ne jouent pas toute l’année » » dit Sniffen. « Chaque année, nous devons leur enseigner le développement et ils se présentent. Je crois qu’ils ont parcouru un long chemin.

* Robert Collias est à [email protected].

*****

CLASSEMENTS DE VOLLEYBALL MIL FILLES

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct FR

Baudouin 9 1 .900 —

KS Maui 9 2 .818 ½

Maui Élevé 5 6 .455 4½

Roi Kekaulike 3 7 .300 6

Lahainaluna 0 10 .000 9

SECTION II

W L Pct FR

x-Seabury Hall 10 0 1,000 —

Maui Préparation 10 2 .833 1

Molokaï 8 2 .800 2

Hana 5 7 .417 6

Haleakala Waldorf 4 8 .333 7

Lanaï 3 9 .250 8

Charte Kihei 0 12 .000 11

x-a décroché le titre de la saison régulière

Résultats de mercredi

Seabury Hall déf. Haleakala-Waldorf 25-3, 25-17, 25-8

Maui Prep déf. Charte Kihei 25-17, 25-11, 25-8

Les matchs du jour

Roi Kekaulike à Baldwin, 18h30

Lahainaluna à Maui High, 18h30

Le match du vendredi

Seabury Hall à Molokai, 19h

Le match de samedi

Seabury Hall à Molokai, 10h