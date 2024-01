Les Spartans marquent six buts consécutifs pour battre le Michigan

ANN ARBOR – Le journaliste sportif du Lansing State Journal, Nathaniel Bott, détaille la victoire 7-5 du numéro 7 du Michigan State contre le Michigan à la Yost Ice Arena.

Ce qui s’est passé

MSU s’est rendu à Ann Arbor avec un goût amer dans la bouche après avoir subi une défaite 7-1 face au Michigan vendredi soir. Et pendant les 30 premières minutes du concours de samedi, il semblait qu’un résultat similaire était en préparation.

À 10:13 de la deuxième période, le deuxième but de l’attaquant de l’UM Rutger McGroarty en moins de cinq minutes devant le gardien de but du MSU Trey Augustine a donné aux Wolverines une avance de 4-1 et un commandement complet.

C’est alors que les Spartiates prirent le relais.

Le revirement a commencé lorsque l’attaquant de deuxième année Isaac Howard a patiné dans la zone offensive à peine 40 secondes après le deuxième but de McGroarty et a décoché un tir haut du côté du gant devant le gardien de but de l’UM Jake Barczewski pour réduire le déficit à 4-2.

Ce n’était que le début puisque MSU allait en marquer trois de plus en deuxième période, puis deux de plus en troisième en route vers une victoire de retour 7-5 – la première victoire de MSU à Yost depuis 2019 – pour remporter une série.

EN RAPPORT: Couch : la réponse du Michigan State Hockey à mi-match lors de sa victoire 7-5 contre le Michigan restera dans la tradition spartiate

La réponse de MSU en deuxième période a commencé avec Howard, puis s’est rapidement étendue aux attaquants Nico Muller et Jeremy Davidson moins de deux minutes plus tard. Davidson a forcé un revirement dans la zone défensive de l’UM et a effectué une passe à Muller, qui s’est converti pour tirer MSU à un point.

Après que l’attaquant de première année Gavin O’Connell ait décoché un tir de rebond pour égaliser le match à 4-4, Muller a remporté une mise au jeu en fin de période et a transmis la rondelle à Davidson, qui a décoché un tir devant Barczewski pour donner à MSU une avance de 5-4.

Ce sont également Muller et Davidson qui ont fourni l’étincelle en troisième période, alors que le duo senior s’est combiné pour donner à MSU une avance de 6-4 au milieu de la troisième. Davidson a profité de la chute du défenseur de l’UM Tyler Duke et a sauté sur une rondelle libre qu’il a envoyée au milieu. Muller l’a poussé par un défenseur de l’UM, a décoché un tir du revers devant Barczewski et a embrassé son pull en guise de célébration.

L’attaquant de deuxième année Joey Larson a ajouté un but dans un filet désert, tandis que Dylan Duke de l’UM a marqué tard avec un attaquant supplémentaire pour en faire une finale de 7-5.

L’attaquant de l’UM TJ Hughes a commencé le score à 9 :38 de la première période alors que les Wolverines dominaient les 20 premières minutes. Pourtant, les Spartans ont échappé à la période avec un match nul 1-1 lorsque le défenseur de première année Artyom Levshunov a marqué un but en avantage numérique en fin de match.

Augustine a réalisé 43 arrêts et a gardé les Spartans en vie pendant la majeure partie de la première période. Au cours des 30 premières minutes, MSU a réussi neuf tirs au but contre 32 pour l’UM, dont 10 de McGroarty seul.

Muller, qui était le seul Spartan de l’équipe à avoir déjà remporté un match à Yost, a terminé avec deux buts et deux passes décisives.

Ce qu’ils ont dit

L’entraîneur de MSU, Adam Nightingale, sur le match dans son ensemble : “Un très bon effort de nos gars. Vous savez comment cela s’est passé pour nous hier, nous avons parlé au groupe de faire un meilleur travail, d’être discipliné en jouant une très bonne équipe et de trouver cette ligne de respect, de haine et toute la rivalité. Aujourd’hui Nous sommes arrivés et il aurait été très facile pour nous de nous remettre d’une petite gueule de bois de la nuit précédente, mais nous sommes restés avec. Je pensais que notre ligne senior était géniale. Je pensais que (Augustine) était incroyable en faisant de gros arrêts pour nous. Nous avons fait un meilleur travail en restant disciplinés, cela en dit long sur le caractère de ce groupe.

Nightingale, à égalité en troisième période : “Le sang-froid est le bon mot, et nous affrontons un très bon adversaire sur la route et la façon dont cela s’est passé pour nous, vous pouvez accumuler beaucoup de pensées négatives dans votre tête. Mais nous avons aussi joué beaucoup de vraiment C’est du bon hockey cette année et nous devrions avoir beaucoup de confiance en tant qu’équipe. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons beaucoup de gars qui croient en la façon dont nous voulons faire les choses.

Muller, à propos de sa performance et de ce qui a changé après le temps mort des médias en deuxième période : “Je pense qu’à l’intérieur des lignes, on parle toujours et on se relève. Il y a beaucoup de leaders dans l’équipe, pas seulement un ou deux. Nous avons commencé à mettre les rondelles derrière eux, nous avons réalisé un bon échec-avant et nous sommes restés calmes. Les 30 premières minutes, nous avons juste coupé des rondelles et personne ne voulait vraiment la rondelle, mais les 30 dernières minutes, tout le monde la voulait et c’était la différence. C’est vraiment bien, et nous avions beaucoup d’attentes même hier et ce n’était pas le cas. passez notre chemin donc c’est encore mieux de les battre ici à Yost.”

O’Connell, sur le but de Howard/la célébration de McGroarty: “Oui, nous l’avons remarqué, mais nous essayons de ne pas y prêter attention. Nous ne sommes pas vraiment comme ces gars-là, nous aimons baisser la tête et aller travailler et travailler entre les coups de sifflet. Ils aiment plutôt faire le des trucs en dehors de ça, mais c’est une rivalité compétitive et ils aiment essayer de rentrer dans nos têtes. Mais pour (Howard), c’était génial et nous étions super heureux pour lui. Il travaille dur et c’est un grand joueur donc pour lui de voir (McGroarty) va faire ça puis se marque, c’était amusant à voir.”

Et après

MSU accueillera le Minnesota vendredi et samedi la semaine prochaine dans l’avant-dernière série à domicile de la saison régulière.

Contactez Nathaniel Bott à [email protected] et suivez-le sur X (anciennement Twitter) @Nathaniel_Bott