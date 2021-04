Une femme prend un selfie avec la statue « Charging Bull » le 17 février 2021 à New York.

Il y avait également 328 SPAC au cours de la période – des entreprises qui sont devenues publiques et ont tiré de l’argent des investisseurs sans avoir d’indication précise sur l’endroit où il serait dépensé.

Les sociétés d’acquisition à des fins spéciales lèvent des capitaux dans le cadre d’une offre publique initiale et utilisent le produit pour prendre une société privée et la rendre publique.

Les chiffres du début de l’année ont été impressionnants jusqu’à présent, avec un record de 1 milliard de dollars d’entreprises « licornes » arrivant sur le marché, ainsi qu’une flambée des offres publiques initiales dans l’ensemble et des SPAC à chèque en blanc qui ont attiré d’énormes quantités de liquidités pour les investisseurs .

La grande question est de savoir où un rythme aussi effréné peut se poursuivre. Avril a vu un chute brutale des SPAC en particulier, ce qui fait craindre que l’afflux de liquidités ne soit en train de disparaître.

Moore a déclaré qu’il était plutôt optimiste quant au paysage à venir, même s’il voyait des changements à venir.

D’une part, Moore a déclaré que ceux qui tentent de rendre les entreprises publiques se rendent compte que c’est plus difficile qu’il n’y paraît et qu’il faudra de la patience. Il voit également des obstacles réglementaires potentiels et a déclaré que les valorisations dans certaines parties des marchés financiers sont devenues étirées.