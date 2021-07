Les SPAC automobiles tentent de prouver leur valeur à Wall Street au milieu d’une bulle

Nikola Corporation a sonné la cloche de fermeture du Nasdaq à distance depuis le monde entier. Source : Le Nasdaq

Les start-ups de véhicules électriques qui ont été rendues publiques par le biais d’accords SPAC au cours de la dernière année tentent de prouver leur valeur à Wall Street alors que les investisseurs sont de plus en plus sceptiques quant à leur avenir et que les autorités de réglementation des valeurs mobilières examinent leurs livres. Canoo et Lordstown Motors ont récemment organisé des journées d’investisseurs en personne pour présenter leur technologie et leurs nouveaux produits à la suite de remaniements de la direction, d’enquêtes de la Securities and Exchange Commission et de baisses significatives des actions. D’autres ont lancé des campagnes de publicité ou de marketing pour attirer des acheteurs potentiels, Wall Street surveillant de près les réservations de véhicules, un indicateur des ventes futures. Lucid, qui a annoncé un accord SPAC mais n’a pas encore été rendu public, a lancé une campagne télévisée nationale en décembre, tandis que le PDG de Fisker, Henrik Fisker, utilise les médias sociaux pour générer du buzz et vanter son entreprise. Le célèbre designer automobile a même lancé une nouvelle ligne de vêtements Fisker qui comprend des t-shirts à 30 $ et des sweat-shirts à près de 100 $.

Les sociétés font partie d’un groupe croissant de start-ups de véhicules électriques à introduire en bourse ou à annoncer leur intention de le faire avec des SPAC ou des sociétés d’acquisition à vocation spéciale. D’autres ont inclus Nikola, Arrival, Faraday Future, Electric Last Mile et une foule d’autres sociétés liées à l’automobile et à la technologie. Malgré le battage médiatique, aucune des entreprises n’a produit de véhicule vendable et certaines, comme Fisker et Canoo, restent à plus d’un an de la production de leur premier véhicule. La plupart des transactions ont été initialement célébrées par les investisseurs, envoyant des actions à travers le toit et faisant de certains fondateurs des millionnaires, voire des milliardaires, du jour au lendemain. Mais le vent s’est retourné contre de nombreuses entreprises après les mesures de répression de la SEC cette année, notamment des enquêtes, des avertissements aux investisseurs et des modifications potentielles des directives comptables. « Est-ce que je pense qu’il va y avoir une correction ? Absolument. Le marché public comprend les choses », a déclaré Marco Marinucci, partenaire et directeur de Hella Ventures, qui a investi dans les constructeurs automobiles Wejo et AEye qui ont annoncé des accords SPAC. « Je pense que nous le constatons déjà en ce moment que l’appétit pour le stade très précoce diminue. » L’indice CNBC SPAC 50, qui suit les 50 plus grandes transactions de chèques en blanc pré-fusion basées aux États-Unis par capitalisation boursière, a chuté d’environ 4 % depuis le début de l’année. Les SPAC post-fusion se portent bien moins bien – l’indice CNBC SPAC Post Deal, qui comprend les plus grands SPAC qui sont arrivés sur le marché et ont annoncé une acquisition cible, a chuté de près de 10 % jusqu’à présent cette année.

Participation de la SEC

Une SPAC est une société de chèques en blanc, utilisée comme alternative à une offre publique initiale, car elle lève des fonds pour acheter quelque chose mais n’a pas d’opérations propres. Les SPAC sont des sociétés cotées en bourse qui n’ont pas d’actifs réels autres que des liquidités. Ils sont constitués en tant que véhicules d’investissement dans le seul but de lever des fonds, puis de trouver et de fusionner avec une société privée. C’est un moyen plus rapide de faire entrer une entreprise en bourse qu’une introduction en bourse traditionnelle, mais certaines ont rencontré des problèmes. Au moins trois entreprises automobiles soutenues par la SPAC – Nikola, Lordstown Motors et Canoo – ont reçu des demandes de renseignements de la SEC. Chacun a évincé les fondateurs et PDG des entreprises. Les entreprises ont déclaré qu’elles coopéraient avec les enquêtes de la SEC.

Le prototype de Lordstown Motors Corp de la camionnette Endurance de la start-up de véhicules électriques, qu’elle commencera à construire au second semestre 2021, est vu dans l’usine de la société à Lordstown, Ohio, États-Unis, le 25 juin 2020. Moteurs de Lordstown | Reuters

D’autres qui ont annoncé des accords tels que Lucid et Faraday Future a raté ses dates de clôture ciblées au deuxième trimestre, un drapeau rouge potentiel dans un marché SPAC en refroidissement et un examen accru des SPAC par la SEC. « Je suis content que nous ne commencions pas un SPAC aujourd’hui », a déclaré lundi James Taylor, co-fondateur et PDG d’Electric Last Mile Solutions sur « Squawk Box » de CNBC. « Sans aucun doute, il y a eu des défis dans quelques-uns des SPAC. » Electric Last Mile a accepté de devenir publique par le biais d’une fusion inversée avec la société de chèque en blanc Forum Merger III Corp. en décembre, qui valorisait la société de véhicules électriques à 1,4 milliard de dollars. Il a commencé à se négocier sur le Nasdaq lundi. La société a également manqué sa date de clôture initiale au premier trimestre, ce que Taylor a attribué à l’examen de la SEC et aux nouvelles directives comptables pour les SAVS afin de traiter les bons de souscription comme des passifs au lieu des capitaux propres dans leur bilan. La SEC consacre des ressources importantes à la résolution des problèmes émergents dans les SAVS, aux nouvelles idées et recommandations concernant les SAVS et à la manière de protéger de manière appropriée les investisseurs de détail, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, en mai. Le ralentissement du marché SPAC a été dramatique depuis l’implication accrue de la SEC. Selon SPAC Research, 46 entreprises sont devenues publiques via des accords SPAC d’avril à mi-juin. Cela se compare à une moyenne d’environ 100 par mois au cours du premier trimestre de l’année. « Il y a eu un peu plus de réalisme ou de pragmatisme appliqué ces derniers temps, ce qui semble toujours se produire après que la société soit devenue publique », a déclaré à CNBC l’analyste de Morningstar David Whiston. « Vous avez eu le battage médiatique initial, mais maintenant vous avez la réalité, vous devez exécuter. » Whiston a déclaré que « la réalité s’est installée pour beaucoup de ces entreprises comme Canoo et Lordstown ».

Le nouveau pick-up électrique de Canoo peut se convertir en camping-car. Source : Canoo

Prouver leur valeur

Parmi les start-up de véhicules électriques, Canoo et Lordstown ont connu les baisses les plus importantes en 2021. Canoo est en baisse de 28%, tandis que Lordstown a chuté de 45% jusqu’à présent cette année. Ils suivent Nikola – la première entreprise automobile de grande envergure à entrer en bourse en juin dernier – qui est passée d’une action de premier plan à une entreprise en difficulté à la suite des enquêtes de la SEC et de l’éviction de son président et fondateur. Nikola est en baisse de 47% depuis ses débuts en juin dernier mais en hausse de 18,4% cette année. De nouveaux dirigeants pour Canoo et Lordstown ont organisé des événements pour les investisseurs ce mois-ci pour regagner la confiance de Wall Street. Les deux sociétés, depuis leur introduction en bourse, ont évincé leurs fondateurs et PDG.

Des ouvriers installent des charnières de porte sur la carrosserie d’un prototype de camionnette électrique Endurance le 21 juin 2021 à l’usine d’assemblage de Lordstown Motors dans l’Ohio. Michael Wayland / CNBC