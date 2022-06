Les SPAC anéantissent la moitié de leur valeur alors que les investisseurs perdent leur appétit pour les actions de croissance risquées

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 16 juin 2022.

L’indice propriétaire CNBC SPAC Post Deal, qui est composé de SPAC qui ont achevé leurs fusions et rendu leurs sociétés cibles publiques, a chuté de près de 50 % cette année. Les pertes ont plus que doublé la baisse du S&P 500 en 2022, l’indice de référence des actions étant tombé dans un marché baissier.

Les SPAC, autrefois les billets les plus populaires de Wall Street, sont devenus l’un des métiers les plus détestés cette année.

“Nous pensons que les SPAC devront continuer d’évoluer afin de surmonter les défis”, a déclaré James Sweetman, stratège principal des investissements alternatifs mondiaux de Wells Fargo. “La volatilité générale du marché en 2022 et un environnement de marché incertain entraînant des pertes sur les marchés publics ont également freiné l’enthousiasme pour les SPAC.”

Les plus grands retardataires cette année dans l’espace incluent la startup britannique de voitures d’occasion en ligne Cazoo, la société minière Core Scientific et la société de conduite autonome Aurora Innovation, qui ont toutes plongé de plus de 80% en 2022.

Les SAVS représentent des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, qui lèvent des capitaux lors d’une introduction en bourse et utilisent les liquidités pour fusionner avec une société privée et la rendre publique, généralement dans un délai de deux ans.

Certaines transactions de grande envergure ont également été annulées compte tenu des conditions de marché défavorables, notamment l’accord de 1,3 milliard de dollars de SeatGeek avec RedBall Acquisition Corp de Billy Beane.

– Gina Francolla de CNBC a contribué au reportage.