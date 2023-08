Les Sox se joignent aux Bears pour obtenir de l’aide, les législateurs n’ont pas besoin de s’impliquer – Shaw Local

26 janvier 1986. 26 octobre 2005.

Pour certains fans de sport de Chicago, ces dates sont gravées dans la mémoire. (Vous connaissez peut-être aussi le 14 juin 1998, le 15 juin 2015 et le 2 novembre 2016. Points bonus pour le 17 octobre 2021, et si le 25 octobre 1998 ou le 27 septembre 2006 vous disent quelque chose, pourquoi lisez-vous ceci au lieu de participer à des jeux-questionnaires pour de l’argent ?

Mais tout le monde ne peut pas réciter de mémoire la date du dernier championnat de son équipe préférée, et tous les fans de sport ne se soucient pas uniquement des trophées. Et beaucoup de gens ne s’intéressent tout simplement pas au sport – c’est également valable ! Mais les récentes nouvelles concernant les White Sox de Chicago (vainqueurs des World Series 2005) et les Bears (qui ont remporté le Super Bowl XX en 1986) impliquent nécessairement tout le monde dans l’Illinois car elles nous rappellent combien d’argent public a été engagé dans chaque franchise au fil des décennies… et peu importe la somme, cela ne semble jamais être suffisant.

Au milieu de l’angoisse persistante et justifiée quant à la capacité de la propriété des Bears à compléter les rêves immobiliers pour le site de l’ancienne piste hippique d’Arlington Heights, nous avons appris cette semaine que les White Sox pourraient tenter leur propre jeu de levier à six ans de la fin. le bail du stade de baseball South Side à sa 33e saison seulement.

Jusqu’à présent, pour les Bears et les Sox, tout n’est que discours, même si la grande vision des Bears dépasse largement le stade de la conjecture, mais il y a suffisamment d’histoires de villes, de comtés et même de l’État tout entier qui se penchent sur un baril pour des stades et d’autres subventions. réalisez que même les premiers bavardages sont un signal d’alarme qui mérite d’être observé.

Il est clair que les sports professionnels – en particulier le football, le basket-ball et le baseball – sont des moteurs économiques. Les équipes et les arènes emploient collectivement (même si parfois indirectement) des milliers de personnes, tandis que les fans, les sponsors, les diffuseurs et les annonceurs paient des millions pour faire vibrer les choses. Les médias (y compris celui qui me publie) prospèrent grâce à la couverture médiatique et, dans des cas particuliers, l’argent circule même si les résultats sur le terrain sont terribles.

Mais en fin de compte, l’ensemble de l’opération profite financièrement aux propriétaires plus que quiconque, et si jamais les perspectives commencent à changer, il est toujours possible de vendre avec un bénéfice significatif par rapport au prix d’achat initial. Cela ne veut pas dire que les personnes qui effectuent les gros investissements initiaux ne devraient pas pouvoir en tirer profit, mais cela n’a jamais semblé juste lorsque les propriétaires augmentent ces revenus sur le dos des contribuables.

Les législateurs ont l’occasion de remodeler la façon dont les choses se dérouleront, du moins dans l’Illinois, en rejetant fermement toute aide recherchée par les Bears et les Sox. Pour ceux qui ont la mémoire courte, la pêche à la traîne en matière d’aide pourrait même souligner l’ampleur des enjeux.

Si ces équipes veulent profiter de la bonne volonté des fans, très bien. Mais laissez nos impôts tranquilles.

• Scott T. Holland écrit sur les questions liées au gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].