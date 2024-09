Les souvenirs préférés du bureau à domicile de The Verge

De retour dans le Des hommes fous Autrefois, la seule chose qui pouvait perturber la monotonie d’un espace de travail était une photo de famille ou peut-être une tasse de café avec un dicton amusant. Mais de nos jours, surtout si nous travaillons à la maison, nous pouvons avoir des objets assez intéressants, étranges ou tout simplement jolis sur nos bureaux.

Nous avons demandé aux gens ici à Le Verge Ce qu’ils ont sur leur bureau ou dans leur bureau et qu’ils gardent juste pour le plaisir — parce qu’ils aiment ça, parce que ça signifie quelque chose de spécial, ou juste parce que… Voici quelques-unes des réponses que nous avons obtenues.

Un gif en boucle de notre défunt chat Pouncey sur l’écran LCD de mon clavier

Antonio G. Di Benedetto, rédacteur commercial / deals

L’écran LCD du clavier peut afficher des données ou de jolis GIF. GIF : Antonio G. Di Benedetto / The Verge

Il y a un an, ma femme et moi avons dû dire au revoir à l’un de nos deux chats adorés, Pouncey. C’était une compagne attentionnée depuis plus de 11 ans que ma femme avait adoptée lorsqu’elle était chaton peu avant que nous commencions à sortir ensemble, ce qui en faisait un élément incontournable de notre relation. Cela a rendu la situation d’autant plus traumatisante que notre départ, en raison de sa santé déclinante, a été plus soudain que prévu. Mais en plus de toutes les photos et vidéos qui nous rappellent notre meilleure amie (toutes mes excuses à notre fille de huit mois), je reçois un souvenir réconfortant de Pouncey chaque fois que je m’assois à mon bureau.

Quand j’ai eu mon Mélétrix Zoom75 Après avoir acheté un clavier mécanique en précommande l’année dernière, j’ai opté pour l’ajout d’un écran LCD intégré parce que… eh bien, pourquoi pas ? Et, sans surprise, une fois que j’ai construit ma carte avec ce petit écran à l’intérieur, je me suis demandé : « Bon, que dois-je faire avec cette chose ? » Alors, je l’ai laissé afficher quelque chose d’ennuyeux comme le niveau de batterie.

Après le décès de Pouncey, j’ai reconsidéré la fonction GIF en boucle et j’ai décidé d’y mettre un joli clip de notre fille. Le GIF n’était qu’une série d’images prises au hasard d’une journée, et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir ses yeux s’écarquiller adorablement une fois qu’elle remarque que je la prends en photo. Nous l’appelons maintenant le clavier Pouncey, et même si c’est doux-amer de la voir se blottir sur mon bureau mais incapable de sentir sa douce fourrure ou d’entendre ses doux ronronnements, j’adore voir « notre fille Pouncey » tous les jours.

$209 Un clavier à 75 % monté sur joint avec de nombreuses options interchangeables par l’utilisateur comme un bouton rotatif, un écran LCD et des poids externes décoratifs/plaques arrière.

Le La Légende de Zelda Icône lumineuse en forme de cœur

Sean Hollister, rédacteur en chef

Le La Légende de Zelda le récipient en forme de cœur est posé sur le haut-parleur. Photo : Sean Hollister / The Verge

Chaque fois que je me sens un peu épuisé, j’ai une vie supplémentaire sur mon bureau. Ma famille m’a acheté ça La Légende de Zelda Il y a un an, il a été livré avec un contenant en forme de cœur, il incarne donc aussi leur amour ! (C’est moins important si vous l’achetez pour vous-même, je vous recommande donc de l’offrir en cadeau.) Il s’allume lorsque vous appuyez sur le bouton avant, et c’est tout. Deux piles AA ne l’alimenteront pas pendant des mois, alors éteignez-le lorsque vous vous sentez à nouveau de bonne humeur ! Vous pouvez également importer un Les larmes du Royaume version basé sur le nouveau jeu.

$40 Le symbole emblématique du cœur de la La Légende de Zelda — il brille d’une douce lumière rouge.

Pinces murales à ressort de commande

Allison Johnson, critiqueuse

Ces clips vous permettent d’exposer des œuvres d’art familiales sans endommager les murs. Photo : Allison Johnson / The Verge

J’ai toujours hésité à accrocher des clous dans le mur de mon bureau (qui est aussi ma chambre, soit dit en passant). Je me retrouve donc avec une pile de petites choses que j’aimerais bien accrocher au mur mais que je ne peux pas m’engager à faire, comme un dessin de mon enfant ou le fouillis de badges d’événements technologiques dans le tiroir de mon bureau. Mais récemment, je me suis lancée dans une série de bandes dessinées, en plaçant des petits crochets et des pinces un peu partout dans la maison, et j’ai commencé à les utiliser pour décorer le mur derrière mon bureau.

Le pinces à linge sont parfaits ; je peux les remplacer par une nouvelle œuvre d’art mignonne pour enfant quand je le souhaite, et je n’ai pas à m’engager quant à leur emplacement. Cela me sera utile si je veux réorganiser mon bureau – euh, ma chambre – et je n’ai jamais eu de problème à les retirer du mur sans les endommager.

$17 Pinces pour accrocher des photos, des pense-bêtes, des serviettes, etc. qui n’endommageront pas vos murs.

Stylo plume TWSBI Eco

Adi Robertson, rédacteur en chef de la section technique et politique

Ce stylo plume est attrayant, confortable et à un prix raisonnable. Photo : Adi Robertson / The Verge

Je garde un agenda papier et des bloc-notes pour suivre les histoires et les réunions, et le TWSBI Éco (en or rose crème avec bordeaux Encre de Noodler) est mon instrument d’écriture préféré pour tous. C’est un stylo plume à prix raisonnable, attrayant, facile à remplir et agréable à manipuler.

$53 Un stylo plume de haute qualité et élégant à un prix économique.

Lien amiibo pour La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume

L’amiibo Link n’est pas seulement magique, mais aussi inspirant. Photo : Jay Peters / The Verge

Je ne suis pas vraiment fan des bibelots de bureau, mais j’adore ça Lien amiibo pour La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume. Je suis inspiré par la façon dont Link semble utiliser ses pouvoirs d’Ultrahand pour créer un monde meilleur autour de lui. S’il y parvient, peut-être que je le peux aussi, même si je devrai peut-être faire bouger les choses sans bras magique.

$16 Un amiibo de Link utilisant son bras magique dans La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume.

Trousse à crayons Kirby

Kylie Robison, journaliste senior spécialisée en IA

Mon petit Carnet Moleskine garde une trace de toute ma vie — j’en consulte environ deux par an. C’est là que je conserve mes calendriers hebdomadaires et mensuels, ainsi que toutes les notes de source / réunion générale. J’utilise stylos microns parce qu’ils sont tout simplement les meilleurs, et je les garde dans un Trousse à crayons Kirby que j’ai même montré dans Bord vidéos (voir ci-dessus). J’ai récemment refait tout mon bureau à domicile, et une partie de cela consistait en beaucoup de décoration, mon préféré étant un Masque de Majora à LED.

$40 Un panneau de jeu au néon sous la forme de Majora’s Mask de La Légende de Zelda.

Marionnette à doigt Dorothy Parker

Barbara Krasnoff, rédactrice des critiques

Marionnettes à doigts de Dorothy Parker Photo de Amelia Holowaty Krales / The Verge

J’adore Dorothy Parker, à la fois pour son écriture et pour sa personnalité acerbe. J’ai même acheté une fois une bouteille de gin parce qu’elle portait son nom (et, à vrai dire, ce n’était pas si mal). Donc, quand je l’ai repérée parmi une pléthore de marionnettes à doigts de personnages célèbres lors d’une foire du livre il y a quelques années, j’ai tout simplement dû l’acheter. Marionnette Parker possède un petit aimant à l’arrière de sa tête, ce qui lui permet de s’accrocher facilement à n’importe quelle surface métallique. En fait, je l’ai emporté avec moi lorsque j’ai commencé à travailler chez Le Vergeet lorsque je l’ai accidentellement laissé au bureau pendant le confinement en 2020, j’étais désemparée. Heureusement, Dorothy a tenu bon tout au long de la pandémie, et elle est maintenant de retour dans mon bureau à domicile, me souriant d’un air sarcastique.

$8 Une pléthore de marionnettes à doigts conçues pour ressembler à une variété de célébrités du passé et du présent, avec un aimant au dos pour qu’elles puissent être accrochées à votre réfrigérateur.

Joli porte-notes de bureau

Victoria Song, critique principale

Ce support de bureau en forme de chat peut contenir des notes motivantes ou tout simplement amusantes. Photo : Victoria Song / The Verge

Il y a quelque temps, un ami m’a offert cet adorable porte-notes de bureau en forme de chat en souvenir de Pékin. Au début, je ne savais pas quoi en faire. Puis, j’ai commencé à y mettre des notes de motivation et, étonnamment, cela a fonctionné. Après un certain temps, j’ai commencé à imprimer ou à écrire de temps en temps des mèmes. (Eh bien, oui, je a fait (J’écris l’intégralité du discours de la vice-présidente Kamala Harris sur le cocotier sur un Post-It une semaine.) Quand j’ai vraiment besoin de force, je colle une carte photo de mon chanteur de K-pop préféré.