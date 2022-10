Les souvenirs ne font pas de moi ce que je suis. C’est ce que j’ai appris de l’amnésie

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Michael Dalla Costa qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

J’ai fouillé dans un dossier de vieilles photographies à la recherche de quelque chose pour raconter mon histoire.

Un instantané du Pavillon d’Or au Japon où j’ai vécu pendant sept ans. Explorer les passages d’Angkor Wat, marcher sur la Grande Muraille de Chine et une photo des étranges armoiries de l’ossuaire de Sedlec en République tchèque.

Ce sont des moments qui devraient être mémorables. Mais je ne ressens rien. Je me sens aussi détaché de ces images que s’il s’agissait de photos produites en masse utilisées pour remplir des cadres dans une pharmacie. Je sais que j’y étais – j’ai les photos pour le prouver – mais le souvenir est parti.

Depuis environ 10 ans, je souffre d’une forme d’amnésie, ce qui dans mon cas signifie n’avoir aucun souvenir à long terme — ou du moins pas de la même manière que les autres.

Mais c’est OK; J’y travaille et cela m’a appris quelque chose sur notre capacité à réapprendre, à nous adapter et à grandir.

Le problème a commencé quand j’avais 34 ans. Je venais de divorcer et je vivais à Tokyo, où j’ai eu une crise d’épilepsie dans une station de métro alors que je me rendais au travail. C’est la crise classique — perte de conscience, violentes contractions musculaires. J’ai fini à l’hôpital. Quelques mois plus tard, je suis retourné à Calgary pour être avec ma famille. Ici au Canada, on m’a diagnostiqué une épilepsie du lobe temporal.

Ce problème de mémoire peut être une conséquence de cette crise, de mes médicaments ou des crises partielles que j’ai encore – causées par les cavernomes ou les vaisseaux sanguins anormaux que les scanners médicaux ont trouvés dans mon cerveau. Ou cela pourrait être les trois.

Le terme qui semble le mieux le décrire est mémoire autobiographique sévèrement déficiente (SDAM), mais je n’ai pas été testé pour cela. Au fond, j’ai encore une bonne mémoire sémantique à long terme — la mémoire des faits et des connaissances conceptuelles — mais la mémoire épisodique ou la mémoire de l’expérience est quasi inexistante.

Malgré tout ça, je vis une vie assez moyenne.

J’habite au centre-ville de Calgary parce que je ne peux pas conduire; J’aime marcher la plupart des endroits de toute façon. Mon sens de l’orientation est terrible, et si je n’ai pas été quelque part depuis longtemps, c’est comme si je le voyais pour la première fois. Mais je peux aussi revoir des films et des émissions de télévision sans me souvenir de ce qui s’est passé, ce qui n’est pas si mal.

J’essaie d’en posséder le moins possible et de savoir où chaque casserole, poêle et aliment doit se trouver dans ma cuisine. Les placards à code couleur et les conteneurs thématiques sont utiles. Mais même avec si peu et étant si organisé, j’oublie encore souvent ce que je possède. La quantité de vêtements, de chaussures, de nourriture et d’autres achats impulsifs aléatoires que j’ai en double est assez embarrassante.

Michael Dalla Costa, deuxième à partir de la gauche, avec sa famille juste avant son départ pour le Japon en 2004. (Soumis par Michael Dalla Costa)

Je n’ai perdu aucune compétence, comme la cuisine, donc je peux prendre soin de moi et continuer à travailler. Je travaille dans une entreprise de télécommunications et je travaille dur pour documenter clairement les choses afin de retrouver les interactions passées. Quant aux compétences impliquées dans le travail, j’acquiers des compétences par la pratique et je ne les oublie pas de la même manière que j’oublie les expériences.

Je suis même retourné à l’école pour un deuxième diplôme en éducation des adultes. Je pensais que c’était peut-être un gaspillage d’argent, mais je prenais de nombreuses notes, lisais et relisais chaque semaine les articles assignés et participais aux discussions en classe. Je m’en suis sorti et j’en suis à la fois surpris et fier.

Lorsque je rencontre des gens, je me souviens mieux d’eux en notant des faits uniques à leur sujet, comme un ancien collègue qui utilisait un bureau debout alors que peu d’autres le faisaient.

Mais je sais que je blesse parfois les gens en ne me souvenant pas de qui ils sont ou d’une date spéciale dans leur vie ou en étant indifférent à un passé commun, comme les activités amusantes que nous faisions autrefois ensemble. Mais je ne peux pas avoir de sentiments chaleureux envers quelque chose ou quelqu’un dont je ne me souviens pas.

Michael Dalla Costa, à droite, avec son père Lou Dalla Costa lors d’une récente réunion de famille. (Soumis par Michael Dalla Costa)

Dans ces cas, l’ignorance n’est pas le bonheur.

Pour cette raison, je suis plus un ermite maintenant. Ma vie est centrée sur la vie dans le présent et je pense que je suis trop bizarre ou compliquée pour sortir avec ou rencontrer de nouvelles personnes.

Mes amis et ma famille comprennent pour la plupart mes excentricités, bien que certains aient plaisanté en disant que je ne fais que tout inventer. Je pense que c’est à cause de la façon dont l’amnésie est décrite dans les médias et ils se demandent pourquoi je me souviens encore de certaines choses mais pas d’autres. Je me pose les mêmes questions.

Mais je sais qu’ils m’aiment et j’ai appris que l’amour n’est pas seulement basé sur des souvenirs. C’est un sentiment dans le présent que nous partageons. Ils m’aident à me rappeler mon passé, ce que j’ai fait et qui j’étais; Je les apprécie sincèrement pour cela.

Alors, quelle est mon histoire ? Je peux honnêtement dire que je ne sais pas vraiment.

Comme ces images, il manque à ma vie les détails et la richesse de son expérience. Mais j’ai appris que je suis plus que mon passé. Je suis les sentiments, les pensées et les actions du présent. C’est qui nous sommes aujourd’hui qui importe le plus.

Si j’essaie de rester gentil avec moi-même et avec les autres, je peux généralement très bien m’en sortir.

