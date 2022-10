Les souvenirs et le bon genre de film m’emmènent faire un tour – Shaw Local

Je devais avoir l’air étrange.

Mais j’ai supposé que personne ne m’avait vu. Je n’ai pas mis de selle jusqu’à ce que j’atteigne la zone vallonnée et boisée derrière l’épicerie Piggly Wiggly.

C’était ma promenade chaque jour à l’école. Cinquième et sixième année. École primaire Lynn G. Haskin à Sandwich, l’une de ces innombrables villes de l’Illinois qui se sont épanouies autour d’une voie ferrée.

Ma marche vers l’école a été brutale, surtout en hiver. Les livres sous mon bras engourdissaient chaque muscle de l’épaule au bout des doigts.

Mais mon point à mi-chemin offrait une évasion. Aventure. Je suis entré dans un monde différent.

Mais j’ai d’abord monté. C’est vrai, j’ai fait semblant d’être à cheval.

J’ai galopé. J’ai fait claquer ma langue pour accentuer le battement de sabot alors que nous nous penchions sur une colline et descendions une autre. Je fouettais les rênes à gauche ou à droite pendant que je me faufilais entre les arbres. Ou tirez-les pour vous arrêter. Écoute. En train de regarder.

J’étais un cow-boy. Au moins jusqu’à ce que j’aie dégagé les bois.

Lonny Caïn

Ma chevauchée satisfaisait un fantasme alimenté par la télé. Télévision pleine d’émissions de cow-boy.

J’ai revécu cette balade à poney jusqu’à l’école grâce à l’acteur Kevin Costner. Lui aussi est tombé amoureux de la mystique des cow-boys, mais il a transformé ses fantasmes en films.

Il a raconté son histoire en 2019 lorsqu’il a été intronisé au Hall of Great Western Performers lors de la 59e cérémonie annuelle des Western Heritage Awards au National Cowboy & Western Heritage Museum. Il a prononcé un discours incroyable que mon fils a partagé avec moi cette semaine.

En tant que jeune garçon, il chevauchait le dossier de son canapé et faisait semblant de chevaucher une mince ligne de crête.

«Je traquais mon pauvre chien en dessous de moi. Il ignorait qu’il était l’ennemi et que j’étais sur le point de bondir », a déclaré Costner.

Son ami d’enfance avait un poney Shetland. Ses fantasmes fleurissent. Puis une fête d’anniversaire, pour ce même ami, a changé sa vie. Ils sont allés à Hollywood pour voir un film.

“La musique jouait avant que le rideau ne s’ouvre, et quand c’est arrivé, c’était comme si Dieu me parlait et que les écailles se détachaient de mes yeux. Je n’ai jamais quitté mon siège, refusant de partir même à l’entracte.

Le film était “Comment l’Ouest a été conquis”.

“La première image d’un canot en écorce de bouleau glissant sur un lac miroir vers un groupe de personnes debout sur le rivage vêtu de plumes et de fourrures, cela m’a coupé le souffle”, a déclaré Costner.

“L’homme n’a montré aucune peur alors qu’il conduisait son canot sur la terre ferme et un échange a eu lieu. Je ne savais même pas ce qui se disait pour savoir qu’il était accepté pour ce qu’il était – et je voulais être lui. Je voulais être libre de faire ma propre vie, vivre par mes propres moyens, ne répondant à personne de l’endroit où j’allais, dans un pays qui était beau mais qui ne faisait pas de quartier.

Costner a dit qu’il adorait faire des westerns.

“Je comprends leur importance pour notre culture et l’impact émotionnel, lorsqu’il est fait correctement, sur les hommes, les femmes et les enfants de 7 ans.

“Le détail, les mots, la violence aléatoire, la poésie d’essayer de vivre une vie décente, l’amour qu’il a fallu juste pour le faire font tous partie de notre histoire.”

Oui, une partie fascinante de notre histoire que j’aime toujours regarder.

Et une infime partie de mon histoire, en grandissant.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.