Les souvenirs de vie de Sir Alex Ferguson documentés dans un film réalisé après une hémorragie cérébrale | Actualités Ents & Arts

Sir Alex Ferguson a revisité les moments les plus importants de sa vie pour un documentaire filmé car il craignait de perdre la mémoire suite à une hémorragie cérébrale.

Le film, réalisé par son fils Jason, devrait être présenté en première au Glasgow Festival du film en mars.

Dans Sir Alex Ferguson: Never Give In, l’ancien joueur des Rangers et patron de Manchester United revient sur sa vie et sa carrière de footballeur, qui l’ont vu remporter plus de trophées que tout autre entraîneur de l’histoire du sport.

Image:

Sir Alex a remporté plus de trophées que tout autre manager de football. Pic: AP



Le documentaire présente également des images d’archives inédites, des témoignages de sa femme et de ses trois fils, et des entretiens avec des joueurs tels qu’Eric Cantona, Ryan Giggs, Gordon Strachan et Archie Knox.

Sir Alex a subi une intervention chirurgicale d’urgence après souffrant d’une hémorragie cérébrale en mai 2018. Quelques mois plus tard, il a publié une vidéo dans laquelle il remerciait le personnel médical de lui avoir sauvé la vie.

Parlant du nouveau documentaire, Sir Alex a déclaré: « Perdre la mémoire était ma plus grande peur lorsque j’ai subi une hémorragie cérébrale en 2018.

« Lors de la réalisation de ce film, j’ai pu revisiter les moments les plus importants de ma vie, bons et mauvais. Avoir mon fils Jason diriger ce film a assuré un récit honnête et intime. »

En savoir plus sur Sir Alex Ferguson

Le jour de la première du film, le père et le fils participeront également à une session de questions-réponses pour le festival, qui se déroule pratiquement cette année en raison de COVID-19[feminine restrictions de verrouillage. La projection du film est gratuite, avec un nombre limité de billets virtuels disponibles.

Les fans pourront également le voir dans les cinémas, tant que les restrictions seront levées, à partir du 27 mai, et il sera également disponible sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en Irlande à partir du 29 mai.

Deux autres premières, dont la première projection britannique de Tina, un film sur Tina Turner, aura également lieu au festival du film.

Décrite comme « le disque déterminant et inspirant de l’un des plus grands survivants de la musique moderne », Tina est dirigée par les cinéastes lauréats d’un Oscar Dan Lindsay et TJ Martin.

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le film First Cow de Kelly Reichardt – un drame du XIXe siècle se déroulant dans le nord-ouest du Pacifique et mettant en vedette John Magaro, Toby Jones, Orion Lee et Ewen Bremner – sera également projeté lors de l’événement.

Les deux seront présentés en première le 5 mars.

Au total, le festival présentera 10 premières mondiales, trois premières européennes et 49 premières britanniques sur sa plateforme numérique, Glasgow Film At Home.