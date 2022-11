Les souvenirs de l’aéroport de Kelowna pourraient vous faire gagner un voyage gratuit avec Flair

L’aéroport international de Kelowna veut vous aider à créer plus de souvenirs en partageant vos anciens à l’aéroport.

Pour célébrer son 75e anniversaire, YLW offre 100 % de réduction sur le tarif de base avec Flair Airlines aux gagnants.

Tout ce que vous avez à faire est de partager votre souvenir YLW préféré à ylw75@kelowna.ca avant le 11 décembre.

Le concours est ouvert à tous les résidents de Kelowna.

Les soumissions peuvent être sous la forme d’une histoire ou d’une photo.

Il y aura 75 gagnants, permettant à eux-mêmes et à un compagnon de voyager avec Flair.

Retrouvez plus de détails sur le concours sur le site de l’aéroport.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. =”http:>

AirportcontestFlair AirlinesKelowna