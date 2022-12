Les souvenirs de la Coupe du monde ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui

Le premier souvenir de Pelé en Coupe du monde est celui de son père qui pleure.

C’était en 1950. Le Brésil a accueilli et roulé les équipes 4-0, 7-1 et 6-1. Avant le match final, contre l’Uruguay, les joueurs brésiliens ont reçu des montres en or avec “For the World Champions” gravé dessus. O Mundo’s a montré une photo des joueurs brésiliens sous le titre “Ce sont les champions du monde”. Dire que le Brésil était le favori suggérerait à tort qu’il s’agissait d’une sorte de compétition. C’était juste la façon dont l’avenir se déroulerait au Maracanã, le plus grand stade du monde, qui était encore une zone de construction active.

Le match n’était pas télévisé. Cela viendrait quatre ans plus tard. Alors le père de Pelé écoutait la radio. Le Brésil a perdu.

Plusieurs personnes se sont suicidées. Le père de Pelé a pleuré.

C’est connu comme le Maracanazo. La tragédie du Maracanã.

Pelé : De l’adversité à champion du monde

Nelson Rodrigues, le célèbre dramaturge brésilien, a écrit : « Partout a sa catastrophe nationale irrémédiable, quelque chose comme Hiroshima. Notre catastrophe, notre Hiroshima, a été la défaite face à l’Uruguay en 1950. »

Pelé a fait beaucoup plus de souvenirs joyeux de la Coupe du monde. Il l’a remporté trois fois. 1970, la première Coupe du monde diffusée en couleur, reste surtout en mémoire pour son maillot jaune. Pelé est à peu près la raison pour laquelle le numéro 10 est “The Dude” au football.

Voyageur du monde avec le football dans son cœur

Mes premiers souvenirs de la Coupe du monde sont tout aussi vertigineux.

En 1994, j’ai couru à l’intérieur après avoir joué dans les bois derrière la maison de mes grands-parents pour trouver mes cousins ​​plus âgés en train de regarder la télévision. “Qui est ce mec?” J’ai demandé. C’était, bien sûr, Alexi Lalas. Les États-Unis portaient des chemises en jean. L’opposition portait du jaune. Ce devait être le match contre la Colombie, quand Andres Escobar a marqué contre son camp et signé son propre arrêt de mort. J’ai couru jouer en bas au sous-sol.

En 1998, nous vivions au plus profond de la jungle de Bornéo. Nous n’avions ni télévision, ni Internet, ni glace. Chaque matin, je recevais le quotidien local et j’essayais de lire les nouvelles de la Coupe du monde. Fondamentalement, cela impliquait que mes parents traduisent tous les autres mots et, la plupart du temps, regardaient simplement les tableaux de buts. Je me souviens de la coiffure de Gabriel Batistuta et de son bandeau.

En 2002, nous sommes allés à Bali pour une partie de la Coupe du monde, et je regardais dans les salons d’hôtel ou les téléviseurs installés à l’arrière des restaurants. Pour le match Angleterre-Brésil, mon père m’a emmené dans un bar en plein air. Je n’y étais jamais allé auparavant.

Tout l’endroit s’est levé lorsque Michael Owen a marqué. Rowdy Brits a fouetté leurs bouteilles à moitié ivres au-dessus de leurs têtes. De la bière renversée partout. C’était collant. Ensuite, bien sûr, ils sont devenus beaucoup plus grincheux quand . Une poignée de personnes vêtues de jaune sont allées au front et ont dansé avec un drapeau du Brésil. Tous les autres ont hué. J’étais rayonnant. Je n’avais jamais vu d’autres fans de football auparavant.

Ce que je retiens le plus de cette Coupe du monde, c’est. Un Indonésien est assis et fait rebondir un ballon de football. “Kapan Indonésie masuk Piala Dunia?” demande-t-il à la caméra. Quand l’Indonésie se qualifiera-t-elle pour une Coupe du monde ?? Il frappe le ballon sur une affiche d’Alessandro Del Piero ruminant. La balle aspire l’affiche et Del Piero prend vie. Ils jouent un peu en tête-à-tête, et Del Piero dit certaines choses en bahasa guindé. Je ne suis toujours pas sûr de ce que l’annonce essaie de vendre. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, je présume. Mes frères et moi nous le citons encore. Kapan Indonésie masuk Piala Dunia?

L’expérience américaine

Aujourd’hui, je regarde les matchs de la Coupe du monde en 4K. Récemment, j’en ai regardé un sur YouTube TV. Sur mon téléphone. Dans un avion à réaction. Environ 10 000 pieds au-dessus du golfe du Mexique. L’avenir est sauvage.

Mais parfois, on a l’impression d’être passé de l’analogique au numérique. C’est un peu trop lisse, trop stérile. Vous souvenez-vous de l’époque où les joueurs avaient des mulets ? Ces vieux jeux se sentent juste un peu plus tactiles dans la mémoire. Comme regarder en 35 mm ou écouter du vinyle via un récepteur Marantz. Donc, ce que j’ai essayé de faire, aux côtés d’Exile Content Studios, d’iHeartRadio et de mon co-animateur Nando Vila avec The Best Soccer Podcast in the World, c’était plonger profondément dans la nostalgie des Coupes du monde pré-photoshoppées et me délecter un peu du grain.

Le père de Pelé a pleuré, après tout. Espérons que vos premiers souvenirs de la Coupe du monde aient été un peu moins traumatisants.

