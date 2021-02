WASHINGTON – Donald Trump et ses alliés ont perdu la première bataille pour le contrôle post-électoral du Parti républicain mercredi soir – mais non sans combat, indiquant clairement que la guerre politique au sein du GOP est loin d’être terminée.

Les républicains de la Chambre ont voté mercredi pour maintenir la représentante Liz Cheney, R-Wyo., À sa position de leader malgré son vote de destitution de janvier contre le désormais ancien président. Le vote au scrutin secret a été massivement en faveur de Cheney, 145-61.

Néanmoins, les partisans de Trump ont juré de vaincre Cheney et d’autres républicains qui ont voté pour sa destitution dans leurs futures courses politiques.

D’autres ont déclaré que la réunion controversée des républicains de la Chambre avait montré à quel point le parti restait sous l’emprise de Trump, malgré sa défaite électorale et sa destitution pour avoir incité à l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain par des partisans extrémistes.

La stratège républicaine Liz Mair a déclaré que la survie de Cheney en tant que leader de la Chambre était « une défaite pour les Trumpers », mais l’ancien président et ses partisans continueront de faire pression sur les législateurs et les candidats du GOP.

« Beaucoup de ces personnes ont très peur de Trump et de ses soutiens et la peur peut souvent finir par dominer », a-t-elle déclaré.

Lors du vote sur la rétrogradation de Cheney, la membre féminine la plus élevée du parti, les républicains de la Chambre n’ont même pas envisagé de punir la représentante d’extrême droite.Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Une théoricienne du complot pro-Trump dont les messages sur les réseaux sociaux soutien à la violence contre les opposants politiques.

La querelle furieuse au sein des partis ne se poursuivra que lorsque le Sénat ouvrira le deuxième procès de destitution de Trump la semaine prochaine et que les politiciens des deux partis se préparent pour les élections législatives de 2022.

Clique GOP:Les républicains de la Chambre, divisés et en colère, se réunissent pour décider du sort de Liz Cheney et Marjorie Taylor Greene

La victoire de Cheney, a déclaré Mair, « devrait être considérée comme un signe que le GOP est déjà en train de passer de Trump, et c’est un voyage que les résultats électoraux suggèrent que les républicains seraient intelligents de continuer ».

Les républicains soutenant Trump avaient espéré faire un exemple de Cheney, qui restera à la place président de la Conférence républicaine de la Chambre, la troisième position la plus élevée dans la hiérarchie du GOP de la Chambre.

La faction Trump prévoit toujours de soutenir les principaux challengers de Cheney et de neuf autres républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution. Ils ont également juré de se venger de tout sénateur républicain qui vote pour condamner Trump dans le procès de destitution.

La base de Trump contre les républicains traditionnels

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., Un fervent partisan de Trump, s’est rendu dans le Wyoming pour prononcer un discours contre Cheney, l’unique membre de la Chambre des États-Unis. S’adressant à une foule de partisans de Trump, Gaetz a déclaré que « nous sommes dans une bataille pour l’âme du Parti républicain et j’ai l’intention de le gagner ».

Cheney vote pour destituer Trump:Lire la déclaration de la représentante du GOP Liz Cheney sur les raisons pour lesquelles elle a voté pour la destitution de Trump

Un certain nombre de républicains de l’establishment se sont ralliés derrière Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui a tenu à dire aux gens qu’il n’avait pas parlé avec Trump depuis le 15 décembre, a publié une déclaration qualifiant Cheney de « leader important de notre parti ». McConnell s’est également prononcé contre Greene, affirmant que « les mensonges loufoques et les théories du complot sont un cancer pour le Parti républicain et notre pays ».

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., tout en étant un allié de premier plan de Trump, a également apporté son soutien à Cheney, la qualifiant de « l’une des voix conservatrices les plus fortes et les plus fiables du Parti républicain ».

Charlie Sykes, critique conservateur de Trump et rédacteur en chef du site d’information The Bulwark, a qualifié l’effort de destitution de Cheney de «premier coup de feu dans la guerre civile post-Trump GOP».

Même après le défi du leadership, a-t-il ajouté, « elle fera face à un défi majeur et restera probablement une paria dans les cercles de droite pour les années à venir ».

Plus:La Chambre votera jeudi pour retirer la représentante Marjorie Taylor Greene de ses comités

Plus:Les républicains restent généralement silencieux sur Marjorie Taylor Greene, dont les remarques ont mis GOP dans une impasse

Les républicains de la Chambre ne prennent aucune mesure contre Greene; Les démocrates voteront jeudi

La décision concernant Cheney est intervenue au milieu d’un autre test de l’emprise de Trump sur le parti: le sort politique de Greene.

Lors de la même réunion qui a vu Cheney conserver son rôle de chef de file, les républicains de la Chambre n’ont rien fait pour réprimander Greene pour ses commentaires passés et ses publications sur les réseaux sociaux épousant les théories du complot et se demandant si les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et la fusillade de l’école Parkland étaient de vrais événements.

Dans un e-mail de collecte de fonds, Greene a déclaré à ses partisans qu’elle était prise pour cible parce qu’elle « avait défendu le président Trump ».

Les républicains de l’establishment, dont plusieurs qui ont défendu Cheney, avaient exhorté leurs frères de maison à répudier Greene. Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, le seul républicain du Sénat qui a voté pour condamner Trump pour ses premières accusations de destitution il y a un an, a déclaré que « notre grande tente n’est pas assez grande pour accueillir à la fois les conservateurs et les fous. »

Au lieu de cela, les démocrates qui détiennent la majorité à la Chambre voteront jeudi pour retirer Greene de ses affectations au comité de la Chambre.

Joe Walsh, ancien membre du Congrès républicain et désormais féroce critique de Trump, a déclaré que la décision du parti d’éviter de punir Greene était plus révélatrice que le vote pour garder Cheney à la tête.

« Le vote le plus important sera la primaire du Wyoming 2022 », a déclaré Walsh. « Si elle a un challenger décent, elle aura un combat extrêmement difficile. C’est le parti de Trump. »

Un œil sur la reprise de la Chambre – mais pas de consensus sur la manière

Les républicains ont de grands espoirs de reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat lors des élections législatives de l’année prochaine, mais ont des points de vue très différents sur la façon de le faire.

Certains membres républicains affirment qu’une association trop étroite avec Trump et ses partisans les plus extrêmes dissuadera les électeurs de banlieue qui pourraient faire la différence dans des compétitions serrées. D’autres républicains disent que le parti doit rallier la base des électeurs soutenant Trump pour placer suffisamment de candidats du GOP au sommet.

Les démocrates prévoient de soulever les mêmes questions lors des prochaines élections, cherchant à lier les candidats républicains à Trump, à l’insurrection meurtrière du 6 janvier et aux partisans les plus extrémistes de Trump.

Cela inclut les partisans de QAnon, une série complexe de théories du complot alléguant que le monde est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs du diable qui se sont opposés à Trump lorsqu’il était à la Maison Blanche.

Le comité de campagne du Congrès démocrate, qui cherche à protéger sa mince majorité, publie déjà une annonce sur ces sujets.

« Trump et les républicains du Congrès se sont rangés du côté de la violente foule de QAnon », indique l’annonce diffusée dans les quartiers de sept républicains de la Chambre considérés comme vulnérables en 2022.

Trump a clairement indiqué qu’il prévoyait de s’impliquer en 2022, y compris dans des primaires républicaines potentiellement conflictuelles.

Il y a une semaine, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a rencontré Trump dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Par la suite, le bureau de Trump a publié une déclaration écrite indiquant que ses approbations seraient un facteur majeur en 2022.

« La popularité du président Trump n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est aujourd’hui, et son approbation signifie plus que peut-être n’importe quelle approbation à tout moment », a déclaré une lecture de son bureau.

La page éditoriale du Wall Street Journal, un baromètre conservateur, a déclaré cette semaine que la façon dont les républicains traitent Cheney et Greene fera impression sur de nombreux électeurs.

« Si s’incliner devant toutes choses, Trump est le test décisif pour être un républicain loyal », a déclaré le Journal, « le parti devrait s’habituer à des pertes continues dans les banlieues. »