Les Southern Vipers conservent le trophée Charlotte Edwards après une victoire à sept guichets contre The Blaze | Nouvelles du cricket

Southern Vipers a remporté une victoire à sept guichets contre The Blaze pour permettre à l’entraîneur Charlotte Edwards de soulever le trophée qui porte son nom pour la deuxième saison consécutive.

Fixé un objectif de 115 par The Blaze lors de cette finale affectée par les conditions météorologiques à New Road, la paire d’ouverture des Vipers composée de Danni Wyatt et Maia Bouchier a fait un stand de 67 en moins de sept overs pour laisser peu de doute sur le résultat.

Wyatt, potentiellement en train de s’échauffer pour les Women’s Ashes, a atteint 50 sur 28 balles, défiant le champ extérieur humide pour atteindre 10 limites, avant d’être piégé par Nadine de Klerk.

Mais à ce moment-là, le travail était presque terminé, les Vipers ayant besoin de 27 sur neuf overs.

Danni Wyatt a guidé Viper vers la victoire avec un demi-siècle





Le capitaine Georgia Adams les a fait franchir la ligne avec 34 balles à revendre avec un avantage passant par les glissades pour trouver la limite.

Le Blaze, qui a commencé le match invaincu dans la compétition, avait repris le 53 en quatre après que de fortes pluies aient vu le jeu abandonné pour la journée de samedi soir et poussé à 114 en huit alors que Marie Kelly terminait leur meilleure buteuse avec une invaincu 26.

Mais telle était la facilité avec laquelle Wyatt et Bouchier ont trouvé les limites, il ne faisait aucun doute que les Vipers conserveraient le trophée.