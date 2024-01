Les South Carolina Gamecocks et Notre Dame entreront dans l’histoire à Paris

(Athlétisme de Caroline du Sud) Les anciennes championnes nationales de basket-ball féminin de Caroline du Sud et de Notre-Dame entreront dans l’histoire le lundi 6 novembre 2023, lorsque les deux lanceront la saison de basket-ball NCAA 2023-24 à Paris. Ce sera la première fois qu’un match de basket de la saison régulière de la NCAA sera disputé sur le sol parisien. Les Gamecocks sont entraînés par Dawn Staley, quadruple médaillée d’or olympique (trois en tant que joueuse, une en tant qu’entraîneur) et trois fois Naismith. Entraîneur de l’année. Les Fighting Irish sont entraînés par Niele Ivey, entraîneur de l’année 2023 de l’ACC. Ivey, l’un des plus grands meneurs de l’histoire de Notre Dame, a mené les Irlandais au titre NCAA en 2001. Les deux entraîneurs de renom sont fiers d’amener leurs équipes en France. « Nous n’avons pas hésité à accepter l’invitation », a déclaré Staley. « Jouer à Notre-Dame de Paris est une expérience unique pour nos étudiants-athlètes, et je suis reconnaissant du soutien de notre administration et de nos donateurs. » « Ma mission a toujours été de briser les barrières et d’offrir des opportunités. pour que mes joueurs vivent des expériences qui changent leur vie », a déclaré Ivey. “Le basket-ball féminin est en plein essor, et cette visibilité contribuera à développer le jeu au niveau international.” Dans la Ville Lumière, les fans verront deux équipes qui ont déjà été déclarées Top 10 de pré-saison. La Caroline du Sud en comptait trois. joueurs sélectionnés dans les 10 meilleurs choix du repêchage WNBA 2023, y compris la n°1 générale Aliyah Boston, mais une nouvelle ère commence avec le gardien All-Freshman de la SEC Raven Johnson et la sixième femme de l’année SEC 2023 Kamilla Cardoso, ainsi que trois des 25 meilleures signataires du repêchage WNBA 2023. la promotion 2023, avec en tête d’affiche la meneuse locale de Columbia, SC, Milaysia Fulwiley. L’entraîneur Ivey dispose encore cette année d’un solide noyau de joueurs, dirigé par la garde All-American Olivia Miles, qui menace toujours de réaliser un triple-double. Miles est rejoint par la garde rebondissante 6-1 Sonia Citron et l’attaquante 6-3 Maddy Westbeld, qui étaient respectivement membres des première et deuxième équipes All-ACC 2023. Ivey ajoutera également deux recrues cinq étoiles cet été, dont Hannah Hidalgo de Haddonfield, dans le New Jersey. Elle comptait déjà parmi les 20 meilleures gardiennes de 2023, Cassandre Prosper, sur sa liste cet hiver en tant que première recrue. les équipes et leurs fans pourront profiter de tout ce que Paris a à offrir, de la visite de monuments historiques comme la cathédrale Notre-Dame sur l’île de la Cité dans le 4ème arrondissement aux maisons de couture haut de gamme comme le siège mondial de Louis Vuitton sur les Champs. -Elysées. Ce match sans précédent a été créé par Complete Sports Management, fondé par Lea Miller-Tooley, qui a créé des expériences pour les équipes universitaires en les emmenant partout dans le monde pendant plus d’une décennie. « Nous sommes honorés de nous associer à deux des équipes les plus respectées et dominantes du basket-ball universitaire féminin », a déclaré Miller-Tooley, « tout en présentant l’une des villes les plus emblématiques au monde. Ce match historique établira une nouvelle norme. » Les forfaits de billets et le lieu du match seront confirmés à une date ultérieure ce printemps, en collaboration avec le partenaire télévisuel.

