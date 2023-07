Les sous-victimes de Titan ont passé les derniers instants à écouter de la musique dans l’obscurité | Nouvelles du monde

Les personnes à bord du submersible Titan condamné ont passé leurs derniers instants à écouter de la musique et à regarder des créatures bioluminescentes dans l’obscurité, selon un nouveau rapport.

Des détails sont apparus sur l’expédition fatale du 18 juin, le New York Times rapportant comment les plongeurs se sont préparés pour le voyage prévu de 12 heures.

Père et fils Shahzada et Suleman Dawoodle milliardaire britannique Hamish Harding, le sous-pilote français Paul-Henri Nargeolet et Stockton Rush, le directeur général de la société OceanGate qui possédait le submersible, ont été tués lorsque le navire a subi une implosion catastrophique.

Image:

Le navire submersible Titan d’OceanGate Expeditions





Les Dawood ont failli ne pas faire l’expédition après que leur vol initial de Toronto à St John’s à Terre-Neuve ait été annulé et que leur vol modifié ait été retardé.

L’éminente famille pakistanaise avait rencontré M. Rush et sa femme en février dans un café près de la gare de Waterloo, où ils avaient discuté de la conception et de la sécurité du submersible.

Dans les jours qui ont précédé leur mort, les plongeurs ont assisté à des réunions et à des présentations sur la sécurité à bord du vaisseau-mère du submersible, le Polar Prince, un ancien brise-glace de la Garde côtière canadienne construit en 1959.

Les cinq personnes tuées ont reçu l’ordre de suivre un « régime pauvre en résidus » la veille de la plongée et de ne pas boire de café ce matin-là.

En savoir plus sur le submersible Titanic

On leur a également demandé de charger leurs chansons préférées sur leur téléphone pour jouer sur un haut-parleur Bluetooth, mais M. Rush a insisté pour qu’aucune musique country ne soit incluse.

On a dit aux plongeurs de porter des chaussettes épaisses et un chapeau, car il ferait plus froid plus le submersible s’enfoncerait.

Image:

Les débris ont été récupérés au fond de l’océan près de l’épave du Titanic Pic: La Presse Canadienne /AP





Image:

Débris du submersible Titan Pic: La Presse Canadienne /AP





Christine Dawood, l’épouse et la mère de Shahzada et Suleman Dawood, a déclaré qu’on leur avait donné des combinaisons de vol OceanGate, des pantalons imperméables, une veste imperméable orange, des bottes à embout d’acier, des gilets de sauvetage et des casques.

Les cinq ont également été avertis d’éviter de se mouiller les pieds à cause de la condensation qui se formerait sur le sol.

Pendant la plongée, les victimes n’auraient vu que des créatures marines bioluminescentes à travers le hublot de 21 pouces en descendant vers l’épave du Titanic, car les projecteurs étaient éteints jusqu’à ce que le submersible atteigne le fond marin pour économiser la batterie.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

M. Rush, le pilote, était généralement assis à l’arrière du submersible, loin du hublot. Les autres étaient assis dos aux murs courbes.

Le submersible descendait généralement à environ 25 mètres par minute, selon le New York Times, de sorte que les personnes à bord ne ressentaient aucune sensation de mouvement.

Le journal américain a également rapporté que plus de missions Titan avaient été annulées qu’accomplies.

En savoir plus:

Des débris submersibles du Titan découverts « peu de temps après » l’arrivée du navire de recherche sur le fond marin

Qu’est-il arrivé au vaisseau ?

Les histoires des « vrais explorateurs » à bord

Les quatre premières plongées OceanGate cette année n’ont pas atteint le Titanic.

Il y avait de graves problèmes de sécurité, plusieurs experts en matière de submersibles signalant des problèmes.

Lors d’une mission Titan en 2021, les plongeurs ont dû déplacer leur poids d’un côté à l’autre pour déloger les poids attachés au submersible, ce qui aurait entraîné le retour du navire à la surface lorsqu’une plongée était interrompue.

Plusieurs enquêtes sur l’implosion sont en cours après morceaux de débris ont été retrouvés à environ 487 mètres du Titanic cinq jours après que le navire a perdu le contact.