Les sous-variantes d’Omicron résistantes aux principaux traitements par anticorps augmentent

Deux sous-variantes d’omicron résistantes aux principaux traitements par anticorps sont en augmentation aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les sous-variantes BQ.1 et BQ.1.1 représentent désormais 27% des infections aux États-Unis, un bond significatif par rapport à la semaine précédente où elles représentaient environ 16% des nouveaux cas, selon les données du CDC publiées vendredi.

Omicron BA.5, bien que toujours la variante dominante, diminue chaque semaine. Il représente désormais environ 50% des infections aux États-Unis, contre 60% la semaine précédente, selon les données.

Le président Joe Biden a averti cette semaine les personnes dont le système immunitaire était affaibli qu’elles étaient particulièrement à risque cet hiver car les traitements par anticorps ne sont pas efficaces contre les sous-variantes émergentes.

BQ.1 et BQ.1.1 sont probablement résistants à Evusheld et au bebtélovimab, selon les National Institutes of Health.

Evusheld est un cocktail d’anticorps administré en deux injections que les personnes âgées de 12 ans et plus dont le système immunitaire est modérément ou gravement affaibli prennent pour prévenir le Covid-19. Le bebtélovimab est un anticorps monoclonal pris pour traiter le Covid après une infection.

Biden a exhorté les personnes dont le système immunitaire est affaibli à consulter leur médecin sur les précautions à prendre. Le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que les États-Unis manquaient d’options pour traiter les personnes vulnérables parce que le Congrès n’avait pas réussi à faire passer plus d’argent pour la réponse Covid du pays.

“Nous avions espéré qu’au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie progressait, au fur et à mesure de notre lutte contre ce virus, nous élargirions notre armoire à pharmacie”, a déclaré Jha aux journalistes cette semaine. “En raison du manque de financement du Congrès, cette armoire à pharmacie a en fait diminué et cela met les personnes vulnérables en danger.”

On ne sait pas dans quelle mesure les nouveaux boosters protégeront contre des variantes telles que BQ.1 et BQ.1.1. Jha a déclaré que les rappels devraient offrir une meilleure protection que les anciens vaccins car ces sous-variantes descendent du BA.5, qui est contenu dans les vaccins mis à jour.

Deux études indépendantes de Columbia et de Harvard cette semaine ont révélé que les boosters omicron ne fonctionnaient pas beaucoup mieux que les anciens coups contre BA.5. La Food and Drug Administration a déclaré que les études étaient trop petites pour tirer des conclusions définitives.

Le CDC, la FDA et le groupe de travail Covid de la Maison Blanche pensent que les nouveaux vaccins se révéleront plus efficaces car ils sont mieux adaptés aux variantes en circulation que les vaccins de première génération.

“Il est raisonnable de s’attendre, sur la base de ce que nous savons sur l’immunologie et la science de ce virus, à ce que ces nouveaux vaccins offrent une meilleure protection contre l’infection, une meilleure protection contre la transmission et une protection continue et meilleure contre les maladies graves”, a déclaré Jha aux journalistes en septembre.

Jha a appelé tous les Américains éligibles à se faire vacciner contre la grippe d’ici Halloween afin qu’ils soient protégés lorsque les familles commencent à se rassembler pour les vacances.