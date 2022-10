Les sous-variantes d’Omicron montrent une résistance, mettant certaines personnes en danger

Les sous-variantes émergentes d’omicron sont résistantes aux principaux traitements par anticorps pour les patients atteints du VIH, les receveurs de greffe de rein et d’autres personnes immunodéprimées, ce qui les rend particulièrement vulnérables à Covid cet hiver, a averti la Maison Blanche cette semaine.

“Avec certaines des nouvelles sous-variantes qui émergent, certains des principaux outils dont nous disposions pour protéger les immunodéprimés comme Evusheld peuvent ne pas fonctionner à l’avenir. Et c’est un énorme défi”, a déclaré le Dr Ashish Jha, chef de la Maison Blanche Covid. groupe de travail, a déclaré aux journalistes mardi.

Le président Joe Biden a averti mardi les quelque 7 millions d’adultes aux États-Unis qui ont un système immunitaire affaibli qu’ils sont particulièrement à risque, mais il ne pouvait offrir que peu de réconfort autre que de leur dire de consulter leur médecin sur les précautions à prendre.

“De nouvelles variantes peuvent rendre certaines protections existantes inefficaces pour les immunodéprimés”, a déclaré le président avant de recevoir son rappel mardi. “Malheureusement, cela signifie que vous pourriez courir un risque particulier cet hiver. Je vous exhorte à consulter vos médecins sur les bonnes mesures à prendre pour vous protéger, prenez des précautions supplémentaires.”

Le message se heurte aux assurances répétées de la Maison Blanche selon lesquelles les États-Unis disposent de tous les vaccins et traitements dont ils ont besoin pour combattre Covid cet hiver, car les responsables de la santé publique s’attendent à une nouvelle poussée.

Bien que cela puisse être vrai pour la population générale, ce n’est pas le cas pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Ils comprennent les personnes atteintes de cancer, celles qui ont subi une greffe d’organe, les personnes vivant avec le VIH et les personnes qui prennent des médicaments pour des maladies auto-immunes.

Evusheld est un cocktail d’anticorps autorisé par la Food and Drug Administration pour prévenir le Covid chez les personnes âgées de 12 ans et plus dont le système immunitaire est modérément ou gravement affaibli. Le médicament est administré en deux injections, avant l’infection, tous les six mois.

Evusheld, fabriqué par AstraZeneca , a aidé à combler une lacune dans la protection des personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui ne peuvent pas développer une réponse forte aux vaccins. Le médicament, ainsi que plusieurs cycles de vaccination, ont entraîné une baisse significative des hospitalisations parmi cette cohorte au cours des derniers mois, selon Camille Kotton, un expert en maladies infectieuses spécialisé dans le traitement des personnes dont le système immunitaire est affaibli.

“Nous sommes dans une situation idéale depuis peut-être plusieurs mois maintenant en ce qui concerne les patients immunodéprimés bénéficiant d’une bonne protection, puis de bonnes options de traitement”, a déclaré Kotton, médecin au Massachusetts General Hospital et membre de l’indépendant des Centers for Disease Control and Prevention. comité consultatif sur les vaccins.

Mais des sous-variantes d’omicron plus évasives immunitaires telles que BA.4.6, BA.2.75.2, BF.7, BQ.1 et BQ.1.1 sont résistantes à Evusheld, selon les National Institutes of Health. Des scientifiques de l’Université de Columbia, par exemple, ont découvert qu’Evusheld avait a complètement perdu son efficacité contre BA.4.6.

Et BQ.1 et BQ.1.1 sont probablement résistants au bebtélovimab, l’anticorps monoclonal développé par Éli Lily pour empêcher les personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui attrapent Covid de développer une maladie grave, selon le NIH.

Cela rend les personnes dont le système immunitaire est affaibli de plus en plus vulnérables à mesure que ces sous-variantes augmentent en circulation aux États-Unis. Alors que l’omicron BA.5 décline, cet essaim de nouvelles sous-variantes représente collectivement environ 38 % des infections aux États-Unis, selon les données du CDC.

Bien que l’antiviral Paxlovid de Pfizer reste efficace contre les sous-variantes de l’omicron, les personnes qui ont subi des greffes d’organes ne peuvent souvent pas prendre la pilule en raison de la façon dont elle interagit avec les autres médicaments dont elles ont besoin, a déclaré Kotton.

“Je crains que l’avenir proche ne soit une période difficile pour les patients immunodéprimés”, a déclaré Kotton. “Les anticorps monoclonaux d’Evusheld vont fournir moins de protection et le bebtélovimab va fournir un traitement inefficace pour plusieurs des variantes émergentes.”

Et l’aide n’est pas en route pour le moment. Kotton a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun anticorps monoclonal prêt à remplacer ceux que les sous-variantes éliminent. Jha a reconnu mardi à la Maison Blanche que les États-Unis disposaient de moins en moins d’options de traitement et de prévention pour les personnes dont le système immunitaire était affaibli à mesure que Covid évoluait. Il a reproché au Congrès de ne pas avoir adopté un financement de 22,5 milliards de dollars pour la réponse nationale à Covid en raison de l’opposition républicaine.

“Nous avions espéré qu’au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie progressait, au fur et à mesure de notre lutte contre ce virus, nous élargirions notre armoire à pharmacie”, a déclaré Jha aux journalistes. “En raison du manque de financement du Congrès, cette armoire à pharmacie a en fait diminué et cela met les personnes vulnérables en danger.”

Andrew Pekosz, virologue à l’Université Johns Hopkins, a déclaré que trouver des moyens de protéger les personnes dont le système immunitaire est affaibli est le problème le plus critique de la pandémie en ce moment et qu’il doit être résolu rapidement.

“Ce sur quoi nous devons vraiment travailler, c’est de faire sortir de nouveaux traitements par anticorps du laboratoire et dans les cliniques”, a déclaré Pekosz. “En laboratoire, les scientifiques savent à quoi ressemblent les anticorps monoclonaux de nouvelle génération.”

Kotton a déclaré que les personnes dont le système immunitaire était affaibli devraient rester à jour sur leurs vaccins, ce qui signifie obtenir le nouveau rappel qui cible omicron BA.5. Ceux qui se sont tenus au courant tout au long de la pandémie ont déjà reçu six injections.

Ceux qui partiraient de zéro recevraient une série primaire de trois doses de Moderna ou de Pfizer avec les injections de l’ancienne génération, puis un nouveau rappel ciblant l’omicron, selon les directives du CDC.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient continuer à faire preuve de prudence cet hiver, car les sous-variantes omicron résistantes au système immunitaire pourraient être mises en circulation alors que les gens se rassemblent pour les vacances, a déclaré Kotton. Mais elle a noté que le groupe a fait preuve de plus de diligence dans le port de masques et la pratique de mesures d’atténuation pour éviter le virus que le reste de la population.

Le plus gros problème est que la population générale a largement évolué et ne prend plus les précautions de base qui pourraient réduire les transmissions et protéger les personnes vulnérables – comme le port de masques, a déclaré Kotton.

“Si nous devions tous masquer davantage dans les lieux publics, cela améliorerait leur sécurité et leur permettrait d’avoir une plus grande probabilité d’un retour plus sûr à de nombreuses activités”, a-t-elle déclaré.

Jha a été interrogé par NBC News mardi si Biden disant aux personnes dont le système immunitaire est affaibli de consulter leur médecin au sujet des précautions est une indication que le fardeau de la responsabilité a été transféré aux individus plutôt qu’à la communauté au sens large.

“En tant que société – en tant que société bienveillante, nous nous soucions de tous les Américains, en particulier des Américains les plus vulnérables”, a déclaré Jha. “Il reste donc, je pense, une responsabilité collective pour nous tous de nous soucier de nos compatriotes américains immunodéprimés.”

Le CDC recommande aux personnes des communautés où le niveau de risque de Covid est modéré de s’auto-tester et de porter un masque de haute qualité avant de rencontrer à l’intérieur une personne à haut risque de tomber malade. Les personnes à haut risque doivent porter un masque de haute qualité lorsqu’elles sont à l’intérieur en public.

Lorsque le niveau de Covid est élevé, les gens en général devraient envisager de porter des masques de haute qualité et les personnes vulnérables devraient envisager d’éviter les activités intérieures en public qui ne sont pas essentielles, selon le CDC. Tu peux vérifiez le niveau de Covid de votre comté sur le site Web du CDC.