Les sous-variantes Covid omicron BQ.1, BQ.1.1 sont «gênantes»

Alors que l’hiver se rapproche, le Dr Fauci tire la sonnette d’alarme à propos d’une paire de variantes de Covid “assez gênantes”.

Fauci a déclaré à CBS News le vendredi. Les deux sous-lignées sont responsables de plus de 10% de tous les cas américains actuels, selon les derniers Centers for Disease Control and Prevention Les données – juste une semaine après qu’ils n’étaient même pas assez importants pour être répertoriés.

Rien ne garantit que les deux souches finiront par dépasser BA.5 en tant que variante dominante dans le pays. Mais s’ils se propagent rapidement, ils pourraient menacer d’inverser une baisse nationale des cas, des hospitalisations et des décès de Covid, conduisant Fauci à exhorter les Américains à ne pas baisser la garde.

“Même si vous voulez vous sentir bien sur le fait que les cas sont en baisse, les hospitalisations sont en baisse, nous ne voulons pas déclarer la victoire trop tôt”, a déclaré Fauci, conseiller médical en chef du président. “Et c’est la raison pour laquelle nous devons garder un œil sur ces variantes émergentes.”

BA.5 rattrape toujours près de 68 % de tous les cas américains actuels. Les nouvelles souches sont responsables de près de 20% des cas dans une région qui comprend la zone métropolitaine de New York, ce que de nombreux experts envisager la région est un indicateur des vagues de Covid – en raison de sa population dense et du volume élevé de voyageurs internationaux entrants.

Fauci a déclaré que les souches avaient un “temps de doublement” inquiétant, faisant référence à la rapidité avec laquelle elles se propageaient. L’Agence britannique de sécurité sanitaire rapporté plus tôt ce mois-ci que les souches démontrent même un avantage de croissance par rapport à BA.5, qui était considérée comme la souche Covid la plus contagieuse à ce jour.

BQ.1.1 est également particulièrement apte à esquiver les anticorps protecteurs que vous obtenez d’une infection ou d’une vaccination antérieure, a noté Fauci.

Des scientifiques de l’Université de Pékin en Chine ont publié un étude plus tôt ce mois-ci, qui a découvert que la capacité de BQ.1.1 à échapper aux anticorps dépassait de loin celle de BA.5. L’étude, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, a également révélé que BQ.1.1 était capable d’échapper à l’immunité d’une précédente infection BA.5 et de certains anticorps, notamment le Bebtelovimab et l’Evusheld.

Pourtant, le fait que les deux souches proviennent de BA.5 signifie que les nouveaux rappels spécifiques à omicron offrent probablement une certaine protection contre eux. Les premières données des essais cliniques suggèrent que les boosters fonctionnent bien : le nouveau vaccin de Pfizer a généré une forte réponse immunitaire contre les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’omicron, a rapporté la société la semaine dernière.

“La nouvelle quelque peu encourageante est qu’il s’agit d’une sous-lignée BA.5, il y aura donc certainement une protection croisée que vous pourrez renforcer”, a déclaré Fauci.

Vous pouvez également vous protéger contre le virus en portant un masque dans les zones ou situations à haut risque. Le CDC recommande de se masquer à l’intérieur si vous êtes dans un comté avec un propagation substantielle ou de haut niveau du covid.

Fauci, pendant un évènement avec l’USC Annenberg Center for Health Journalism plus tôt ce mois-ci, a déclaré “qu’il est tout à fait concevable” que les États-Unis voient une augmentation suffisante pour encourager à nouveau le masquage en intérieur dans tout le pays.

“J’espère que non”, a-t-il ajouté.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :