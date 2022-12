Les sous-variantes BQ, XBB omicron constituent une menace sérieuse pour les boosters

Les sous-variantes d’omicron qui sont devenues dominantes ces derniers mois présentent une menace sérieuse pour l’efficacité des nouveaux rappels, rendent les traitements par anticorps inefficaces et pourraient provoquer une recrudescence d’infections percées, selon une nouvelle étude.

Les sous-variantes BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 omicron sont les variantes les plus immunitaires évasives de Covid-19 à ce jour, selon des scientifiques affiliés à l’Université de Columbia et à l’Université du Michigan. Ces variantes, prises ensemble, sont actuellement à l’origine de 72 % des nouvelles infections aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les scientifiques, dans une étude publiée en ligne mardi en la revue à comité de lecture Cell, ont constaté que ces sous-variants sont “peu susceptibles d’être neutralisés” par les vaccins, y compris les nouveaux boosters omicron. La réponse immunitaire des personnes vaccinées et ayant eu des percées d’infections avec des variantes antérieures d’omicron était également plus faible contre les sous-variantes.

« Ensemble, nos découvertes indiquent que les sous-variantes BQ et XBB présentent de sérieuses menaces pour les vaccins COVID-19 actuels, rendent inactifs tous les anticorps autorisés et peuvent avoir acquis une domination dans la population en raison de leur avantage à échapper aux anticorps », ont écrit les scientifiques.

Bien que ces sous-variantes soient plus susceptibles de provoquer des infections percées, il a été démontré que les vaccins restent efficaces pour prévenir l’hospitalisation et les maladies graves dues à l’omicron, ont écrit les scientifiques.

L’étude a examiné des échantillons de sang de personnes ayant reçu trois ou quatre injections des vaccins d’origine, de personnes ayant reçu les nouveaux rappels omicron après trois injections des vaccins d’origine et de personnes vaccinées avec les injections d’origine qui avaient également des infections percées par le BA.2 ou sous-variantes BA.5.

Pour les personnes ayant reçu les boosters omicron, les anticorps qui bloquent l’infection étaient 24 fois plus faibles contre BQ.1, 41 fois plus faibles contre BQ.1.1, 66 fois plus faibles contre XBB et 85 fois plus faibles contre XBB.1 par rapport à leur performance contre la souche ancestrale qui a émergé à Wuhan, en Chine, en 2019.

Cependant, les personnes qui ont reçu les rappels omicron avaient des niveaux d’anticorps légèrement plus élevés contre toutes ces sous-variantes par rapport aux personnes qui ont reçu trois ou quatre injections des vaccins originaux, selon l’étude.

Les personnes vaccinées et ayant eu des percées d’infection avaient les niveaux d’anticorps les plus élevés de tous les groupes de l’étude, bien que la neutralisation ait également été beaucoup plus faible contre les sous-variantes que la souche ancestrale.

Les sous-variantes se sont éloignées des versions précédentes d’omicron de manière spectaculaire. BQ.1.1, par exemple, est à peu près aussi différent d’omicron BA.5 que cette dernière sous-variante l’est de la souche ancestrale de Covid, selon l’étude.

“Par conséquent, il est alarmant que ces sous-variantes nouvellement apparues puissent compromettre davantage l’efficacité des vaccins COVID-19 actuels et entraîner une vague d’infections percées, ainsi que des réinfections”, ont écrit les scientifiques.

XBB.1, cependant, présente le plus grand défi. Il est environ 49 fois plus résistant à la neutralisation des anticorps que le sous-variant BA.5, selon l’étude. XBB.1, heureusement, ne cause actuellement pas plus de 1% des infections aux États-Unis, selon les données du CDC.

BQ.1.1 et BQ.1 représentent respectivement 37% et 31% des nouvelles infections, tandis que XBB cause 4,7% des nouvelles infections, selon les données du CDC.